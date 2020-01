Neda Arnerić, simbol talenta i istinske lepote

Vest da nas je napustila Neda Arnerić, jedna od najsjajnijih zvezda srpskog i jugoslovenskog glumišta, preko noći je u tuzi ujedinila prostore bivših republika.

Mediji širom regiona su 10. januara u večernjim časovima objavili informaciju da je preminula Neda Arnerić, kao udarnu, a ubrzo zatim društvene mreže preplavili su izrazi saučešća i komentari koji su svedočili o ljubavi i poštovanju koje je proslavljena glumica uživala među pripadnicima svih generacija.

Neda Arnerić – Lepa, talentovana, odmerena, dostojanstvena, nežna

Lepa, talentovana, odmerena, dostojanstvena, nežna – samo su neki od epiteta koji su se našli uz njeno ime. U karijeri dugoj pet decenija Neda, koja je po obrazovanju bila istoričar umetnosti, ostvarila je više od stotinu filmskih i televizijskih uloga, igrala je u četrdesetak pozorišnih predstava, sarađivala sa najeminentnijim autorima, bila na pragu evropskog uspeha od koga je svojevoljno odustala…

Neda Arnerić nikada nije diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti

Glumu je upisala kao najmlađa u istoriji Fakulteta dramskih umetnosti i, mada nikada nije diplomirala, to joj nije bila prepreka da dobije najznačajnija priznanja, uključujući dve “Zlatne arene” u Puli, kao i nagradu za životno delo “Pavle Vuisić”.

U novembru prošle godine, posle višemesečne pauze vratila se na “daske koje život znače. To je bio izvrstan povod za razgovor sa ikonom jugoslovenske kinematografije i teatra.

Ukazala nam je poverenje i čast i pozvala nas u „Beogradsko dramsko pozorište“. Profesionalnost, koja ju je krasila od prvog dana karijere, pokazala je i tada.

Stigla je tačno u minut, ali je slikanje moralo da sačeka neko vreme jer su je poštovaoci koji su svratili do pozorišta da kupe karte primetili i zamolili za zajedničku fotografiju. Pristala je, činilo nam se pomalo stidljivo, a na komplimente da se ne menja i da lepo izgleda uzvraćala je ljupkim osmehom i skromnim rečima: “Ma, hajte, molim vas.”

Intervju za “Hello!”, ispostaviće se poslednji koji je dala, započela je priznanjem da ima ogromnu tremu uoči dvestotog izvođenja predstave “Igra parova”.

– To se dešava samo kad je u sali neko meni poznat, a jubileju će prisustvovati mnogi moji prijatelji.

Iako je iza nje bila teška godina, u kojoj je izgubila supruga, doktora Milorada Mešterovića, sa kojim je provela skoro četiri decenije, a zatim neko vreme bila u bolnici pokušavajući da se izbori sa depresijom, odavala je utisak osobe koja je rešila da krene napred.

Imala je brojne planove: radovala se premijeri dečje predstave u Pozorištancu „Puž”, sertifikatu iz nemačkog jezika koji je uspešno savladala, povratku na časove joge, prilici da otputuje u Indiju i desetak dana provede u ašarmu gde bi stekla nova životna iskustva.

Neda Arnerić je maštala o mirnim penzionerskim danima u Alpima

Poverila nam je i da mašta o penzionerskim danima u Alpima. Radovala se što će po treći put postati baka i što će sin njenog brata dobiti dečaka.

– Presrećna sam što će se produžiti loza Arnerića. Naša familija je vrlo stara, imamo rodoslov još iz 14. veka. Porodica se vremenom gasila i malobrojna je. Ja na ovom svetu imam samo brata. Kad smo bili klinci, svako je imao svoje društvo i svoja interesovanja. S godinama smo postajali sve bliži, što je dobro, sada smo jedno drugom najviše potrebni.

Upravo je Nedin stariji brat Predrag, koga je zvala Miša, prvi saznao da mu je sestra preminula. Pošto nije odgovarala na pozive, došao je da je obiđe, a kako su vrata stana bila zaključana pozvao je bravara da ih obije.

Vozila policije i Hitne pomoći ispred zgrade bila su jasan znak da vesti nisu ohrabrujuće. U prethodnih nekoliko godina slavna glumica dva puta se našla na granici života i smrti.

Preživela je pad sa terase, a završila je i na Vojnomedicinskoj akademiji kada ju je brat pronašao bez svesti u stanu. Ovog puta pomoći nije bilo.

Često je isticala da je zbog glume, kojom je počela da se bavi još kao dvanaestogodišnja devojčica, preskočila detinjstvo.

– Ceo život želela sam da skačem padobranom, ali nisu se namestile kockice. Probala sam da vozim dasku na talasima i nisam se baš proslavila. Pomislila sam – ako nisam uspela iz prve, neću to nikad savladati, i batalila. Maštala sam da se popnem na Himalaje, želela sam da se bavim alpinizmom. Privlačili su me ekstremni sportovi, ali to će ostati za neki drugi život, ako se desi. A možda se i desi, o tome ništa ne znamo – bila je više nego iskrena kada smo je pitali šta sve nije imala prilike da uradi, a volela bi.

Prelepa Višnja na Tašmajdanu. Nije mnogo volela veličanje svog izgleda, ni titule koje su je pratile, posebno u ranoj mladosti, a često je tvrdila da je starija nego što jeste.

– Kad sam imala 19 godina, govorila sam da mi je 23, sa 23 da imam 27. To mi je zvučalo kao ozbiljna brojka – smejala se dok nam je pričala.

Nerado se osvrtala na prošlost, iako je imala čime da se pohvali, ali negde u podsvesti sazrevala je ideja o pisanju autobiografije.

– Prvo poglavlje moglo bi da nosi naziv “Devojčurak na filmu”. Zatim sledi faza “Svetska karijera – pobegla glavom bez obzira”. “Prva ljubav u Beogradu”, zbog koje sam se vratila kući. Naredna poglavlja posvetila bih glumačkom sazrevanju i braku sa mojim Miletom, koji je trajao 37 godina. Zajedno smo proživeli divne trenutke.