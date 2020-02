Nataša Bekvalac za novi HELLO!: Ne bih se usudila da ponovo kažem “da”

Nataša Bekvalac za novi “HELLO!” priznaje da u ljubav i dalje veruje, ali i otkriva šta je njeno sveto trojstvo

Fenomen. Jedina prava mera za Natašu Bekvalac je upravo ta reč – fenomen. Posle dvadeset godina nekom bi se “izlizala” harizma, izgubila bi se fatalna privlačnost, senzualnost, verovatno i popularnost, ali za nju to ne važi. Ni njen život ni njena karijera nikad se nisu uklapali u proseke, već su vrveli od ekstremnih situacija, od neverovatnih uspona do bolnih padova, od velikih ljubavi do velikih tuga. Kroz sve je prošla čvrsto stojeći na nogama i sa osmehom na licu. I malo ko ume tako slatko i iskreno da zbija šale na sopstveni račun, a bilo ih je toliko da bi mogla da objavi zbirku “bekvalizama”. U ljubav i dalje veruje, u brak – malo manje, što je i logično posle tri pokušaja. Deca, porodica i muzika – to je danas sveto trojstvo zanosne Novosađanke, koja će dve decenije karijere krunisati 14. februara u “Štark areni”.

Za beogradski koncert izabrali ste poseban datum, „Dan zaljubljenih“. Jeste li zaljubljeni?

– Ovih dana imam taj osećaj u stomaku, ali nije vezan za nekog muškarca, već za situaciju i ljubav koju živim. Ako ste mislili na ovo prvo – nisam.

Smatrate li, posle tri neuspešna pokušaja, da brak nije za vas? Da li biste se usudili da posle svega ponovo kažete “da”?