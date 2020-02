Nataša Bekvalac: Ne mogu više da budem sa slabićima i da ja plaćam kafu

Nataša Bekvalac, nakon razvoda od Luke Lazukića, život je posvetila ćerkama i svojoj muzičkoj karijeri

Nataša Bekvalac iza sebe ostavila je kako kaže jednu od lepših godina u svom životu. Ona se uživajući u odrastanju mezimica Hane i Katje u potpunosti posvetila svojoj karijeri.

Iako retko govori o ljubavnom životu otkako je imala nekoliko “emotivnih krahova”, Nataša je došla do jednog zaključka.

– Nisam došla do recepta, ali jesam do zaključka da ja više ne mogu da budem sa slabićima. Ne mogu više da se krijem iza toga da mi je bitno kakvo je biće. Moram biti u prirodnom položaju žene. To što sam uradila više od većine žena treba da bude prelepo za mog muškarca, a ne da me maltretira, ponižava, tuče i psihički izrabljuje – iskreno je rekla pevačica gostujući kod Vesne Dedić u emisiji “Balkanskom ulicom” i dodala:

– Onda je počnem da sumnjam u svoju lepotu, pamet i sposobnost kao roditelja i pevačice i sve ostalo. Taj film više nećeš gledati. Nije naš problem što napredujemo, već što oni ne, ili što biramo takve.

Nataša Bekvalac plakala je zbog Danila Ikodinovića, a sada je ponovo pustila suze u emisiji

Nataša ne krije svoj emotivni status

I dok vredno radi na svom velikom i prvom solističkom koncertu, koji je zakazan za 14. februar u “Štark” Areni, Nataša ne krije da u njenom životu trenutno nema jače polovine.

– Druga godina je kako me muškarci ne zanimaju. Nije se pojavio niko ko bi me zaintrigirao. Jednostavno da bude ostvaren čovek i da ja ne plaćam kafu – bez dlake na jeziku kaže uvek otvorena Nataša.

Nataša Bekvalac: Zahvalna sam što sam odabrana za ulogu samohrane majke, da ćerkama budem i Deda Mraz

Razvod je Nataši dao ogromnu slobodu i vetar u leđa

Nataša i Luka Lazukić 24. oktobra prošle godine najzad su okončali dramu i na svoj brak zauvek stavili tačku.

Nataša i Luka su se sreli u Prvom osnovnom sudu, gde su se zadržali oko sat vremena, a po izlasku pop pevačica nije skidala osmeh sa lica.

– Konačno sam se razvela. Osećam se razvedeno i jako sam srećna – rekla je tada Nataša za “Alo!” po izlasku iz sudnice.

Nataša je više puta, i pre konačne odluke o razvodu, najavila da će se posvetiti isključivo ćerkama i karijeri, a da će ljubav morati da sačeka. To je sada ponovo i potvrdila.

Uprkos lomovima, Nataša i dalje veruje u ljubav

Iako je iza sebe ostavila tri braka, pevačica ne krije da u ljubav i dalje veruje i da bi i po ćetvrti put stala na ludi kamen sa pravim muškarcem.

– Kad se pojavi pravi muškarac, ponovo ću se udati! Naravno, ne možeš kuću da gradiš od krova i da razmišljaš o braku, a da nemaš partnera pored sebe. I dalje verujem u ljubav, kada bih prestala, to bi za mene bilo poražavajuće i ne bih imala volju za životom – rekla je pevačica nedavno za “Informer”.