Nataša Bekvalac: Bože, zašto si me tako talentovanu i savršenu stvorio?

Nataša Bekvalac se pohvalila još jednim svojim talentom

Nataša Bekvalac slovi za osobu koje se ne libi da kaže o sebi i ono što bi možda neki prećutali. Tako je nakon spektakla koji je priredila u Štark Areni 14. februara, ovoreno priznala da je bankrotirala i da je u takvom finansijsko. problemu da ne zna kako će se oporaviti. Nikada se nije libila ni da govori o uobičajenim problemima koje ima sa starijom ćerkom Hanom koja je u pubertetu, a kako se tri puta razvodila sklona je da se i sama našali na svoj račun.

Otvoreno je odgovorila i na pitanje koji bi od njena tri bivša supruga– Danila, Ljube Jovanovića i Luke Lazukića– ponovo bio njen izbor, ukoliko bi bila primorana na tu odluku

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Nataša Bekvalac (@bekvalceva) дана 7. Мар 2020. у 12:59 PST



– Ako moram da biram, neka to bude Ljuba Jovanović. On je najviše vodio računa o meni – rekla je bez dovumljena.

Dakle, Nataša je otvorena, iskrena i direktna, pa je tako bez okolišanja odogovorila šta je naučila iz prethodnih ljubavi koje su se završile.



Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Nataša Bekvalac (@bekvalceva) дана 28. Феб 2020. у 12:41 PST



– Nisam došla do recepta, ali jesam do zaključka da ja više ne mogu da budem sa slabićima. Ne mogu više da se krijem iza toga da mi je bitno kakvo je biće. Moram biti u prirodnom položaju žene. To što sam uradila više od većine žena treba da bude prelepo za mog muškarca, a ne da me maltretira, ponižava, tuče i psihički izrabljuje – iskreno je rekla pevačica gostujući kod Vesne Dedić u emisiji “Balkanskom ulicom” i dodala:

– Onda je počnem da sumnjam u svoju lepotu, pamet i sposobnost kao roditelja i pevačice i sve ostalo. Taj film više nećeš gledati. Nije naš problem što napredujemo, već što oni ne, ili što biramo takve.

Pored svega što Nataša zna da priprema i najuskunije palačinke na svetu

Da je pored svega vrlo vešta i u kuhinji pohvalila se i svojim obožavaocima na Instagramu i to veoma originalnom porukom.

–Samo da prijavim da pravim najtanje palačinke na svetu, koje su ujedno i najukusnije i da sve što taknem pretvaram u zlato, bukvalno. Ne smem tako otkrivati svoje talente, bukvalno ceo život o tome ćutim, znate kako je meni teško. Bože, zašto si me tako talentovanu, savršenu napravio?– šaljivo se zapitala Bekvalčeva.