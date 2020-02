Srećniji nego ikada: Najnovije fotografije Harija i Megan (foto)

Najnovije fotografije Harija i Megan u rekordnom roku obišle su svet, a pripadnice lepšeg pola oduševljene su aksesoarom vojvotkinje od Saseksa

Iako su se pre oko sedam dana Hari i Megan sasvim neočekivano pojavili na samitu u Majamiju, fotografije za javnost nisu bile dostupne.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa imali su kratko izlaganje na bini, piše “New York Post”. Njihovo pojavljivanje do samog kraja bilo je obavijeno velom tajne, pa samim tim i nisu bili najavljeni kao govornici.

– Hari je u svom obraćanju, govorio najviše o mentalnom zdravlju. On je priznao kako poslednjih godine ide na terapiju jer mu je neophodna kako bi prevladao traumu zbog gubitka majke – navodi izvor za ovaj medij i dodaje:

Hari i Megan prvi put zajedno u javnosti od napuštanja kraljevske porodice

– Nekadašnji princ, govorio je i o tome kako su događaji iz njegovog detinjstva ostavili i te kako veliki trag. Hari se osvrnuo i na “Megzit”, rekavši da je sve to bilo izuzetno teško za njega i Megan. Ipak, on je naglasio da uprkos svetu tome, nijednog momenta ne žali zbog svoje odluke, jer želi da zaštiti svoju porodicu. On ne želi da Megan i njihov sin Arči prolaze kroz ono kroz šta je on prolazio kao dete.

Nakon što je Hari dirnuo prisutne svojim govorom, javnosti se obratila i Megan. Ona je odlučila da ovog puta govori isključivo o svom suprugu, jer mu mnogo duguje i želi čitavom svetu da pokaže da mu je ogromna podrška u svemu.

Hari i Megan – Prve fotografije nakon napuštanja kraljevskog dvora

I iako su fanovi i čitava javnost sa nestrpljenjem iščekivali da makar negde procuri neka njihova fotografija iz Majamija, to se nije dogodilo.

Ali, nova prilika dogodila se već na Dan zaljubljenih.

Naime, Megan i Hari prvi put nakon napuštanja kraljevskog dvora i selidbe u Severnu Ameriku, uslikani su u petak pri dolasku u Kanadu, komercijalnim letom.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Prince Harry & Meghan Markle (@harryandmeghan_the_sussex) дана 16. Феб 2020. у 2:43 PST

Sportski odeveni, u farmerkama, Hari i Megan nisu skidali osmehe sa njihovih lica.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit) дана 15. Феб 2020. у 11:24 PST

Oni su uslikani kako se vraćaju iz Amerike, a iako su mnogi očekivali, beba Arči nije bio sa njima. Kako navodi “Daily Mail“, maleni dečak ostao je u njihovom toplom domu u Kanadi, a užurbani roditelji jedva su čekali da zagrle svog mezimca.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Foochia – فوشيا (@foochiagram) дана 15. Феб 2020. у 9:57 PST

Torba Megan Markl oduševila je žene širom sveta

I ovog puta, iako odevena sasvim jednostavno, Megan je oduševila svet svojim stilom. Ležerna košuljica na plave pruge u kombinaciji sa uzanim crnim džinsom i crnim kardiganom, Megan je savršeno pristajala.

Posebnu pažnju privukla je njena teget torba, planetarno popularnog brenda “Prada”.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Королевская семья Британии (@_house_of_windsor_) дана 15. Феб 2020. у 8:15 PST

Napravljena od recikliranog najlona, ova putna torba savršena je da u nju stanu sve neophodne sitnice tokom kraćeg putovanja. Dva dodatna džepa omogućavaju da vam pasoš ili telefon uvek budu pri ruci.

Torba je pogodna kako za žene, tako i za muškarce, pa je ova praktična strana Megan Markl dodatno oduševila pripadnice lepšeg pola. A ukoliko vam je dopadne, za ovaj aksesoar moraćete da izdvojite 1.260 funti.