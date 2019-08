Nada Obrić: Najteže mi je bilo da kažem deci da se bolest ponovo vratila

Pevačica Nada Obrić treći put vodi borbu sa opakom bolešću. Iako se su je bitke donekle iscrpele, nije se obeshrabrila ni posle treće operacije.

– Zapita se čovek – pa zar opet, je li moglo da me preskoči. Ali šta je, tu je. Shvatite da je to život. Samo kažem: hvala bogu da sam na vreme otišla. Moj instinkt je neverovatan. I treći put me je spasao. Otišla sam kod lekara bez obzira na to što su mi svi nalazi bili uredni, krv i mokraća – rekla je pevačica za “Kurir” i istakla da joj je u tim trenucima kroz glavu prošlo mnogo pitanja, ali najteže joj je bilo da saopšti deci da se bolest vratila.

-Prođe kroz glavu milion i jedno pitanje, taj strah, koji je totalna anestezija. Prođe kroz glavu kako sad deci reći. Prvi put je bilo najšokantnije, pa i drugi. Morate veoma brzo da se operišete. Treći put sam probala da im ublažim, ali sam imala problem što mi je ćerka stalno bila tu. Onda dođemo kući, pa se ubeđujemo, kažem joj: “Nisi ti to dobro shvatila, nije to, to je neka cistica .Moja ćerka je rečita i voli da se šali, ali oči su joj bile kao tacna od kafe. Na momente je i ona zanemela. Ja ih tešim, kažem im ne brinite, biće sve u najboljem redu – rekla je pevačica.