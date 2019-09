Nada Obrić: Moj ludi instinkt mi ko zna koji put spasava glavu!

Nada Obrić je dama koja mnogima može da posluži kao primer hrabre žene koja nikada ne odustaje. Ona je nedavno po treći put operisala rak, ovog puta bešike.

No, ona se sada uspešno oporavlja, a za ekipu emisije “Premijera – Vikend specijal” progovorila je o svemu.

– Kad sam bila sa ćerkom na moru, ona je primetila krv u kupatilu. Kad sam se vratila kući, i sama sam to primetila i odmah odem i uradim nalaze, koji su bili sjajni. Međutim, ja uradim ultrazvuk, tu je nešto bilo sumnjivo i na kraju su videli da imam tumor. ’99 imala sam ogroman karcinom na materici i borili su mi se za život. Godine 2003. mladež i to je bilo hitno, za dan. Na vreme sam došla, tako da moj ludi instinkt mi ko zna koji put spašava glavu. Važno je da se ne predajete do poslednje sekunde – kaže Nada.

O Nadi se veoma brinu njena deca, a kako sama kaže, oseća se kao kada se ona starala o njima kada su bili mali.

– Ćerka je zbog prirode posla u inostranstvu, ali sad je tu sa mnom, brižna je do beskraja, mislim i da su me razmazili, sada oni brinu o meni kao ja o njima kada su bili mali – istakla je Nada i dodala da su je mnoge kolege podržale i hrabrile:

– Ja sam takve poruke dobila od kolega od kojih sam se nadala i od kojih nisam očekivala. Ceca je odmah slala poruku, zvala, Zdravko Čolić, Neda Ukraden… Želim da se zahvalim i ministru Lončaru, koji brine o zdravstvu toliko – zaključila je Nada.