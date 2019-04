Mračna strana zlatnog dečaka srpskog filma: Na rukama me nosila kod lekara, da nije bilo nje ne bih preživeo

Svojevremeno je gostovao u emisiji “Crni biseri” koju je vodio Vanja Bulić, i pričao o svojoj teškoj borbi, a najveću zahvalnost iskazao je svojoj supruzi. Njegov otac bio je Muharem Pervić, majka balerina Lidija Pilipenko, ali Igor je odrastao sa očuhom Mišom.

-Jednog dana se na treningu pojave moja majka i očuh. Jedan moj drug im je rekao da sam u školi duvao lepak. Tada mi je taj drug bio najveći neprijatelj, a u stvari mi je bio najbolji prijatelj. Imao sam 13-14 godina. Vozili smo se kući, povezli smo i tog mog druga, i čim je on izašao iz kola, očuh mi je zalepio takav šamar! Imao sam veliku sreću što sam imao očuha koji je sa tolikom ljubavi pristupao meni. Čovek je bio kao da sam mu iz oka ispao, a ja sam ga doveo do ludila. Te noći sam pobegao od kuće, nastavio je ispovest Igor Pervić i objasnio:

-Droga daje lažnu snagu i osećaj nepobedivosti. Više je bilo dečaka iz mog razreda koji su se drogirali. To je bila ekipa sastavljena od par razreda, ali smo bili iz iste škole, iste smene. Bilo je oko nas 12, a bogami oko sedam-osam više nisu živi.

Na pitanje kako je počeo da koristi heroin, Igor je bio ogoljujuće iskren:

-Jedna devojka, pokoj joj duši, koja je sada mrtva… Ja sam bio strašno zaljubljen u nju… Imao sam motor, ‘tomos automatik’, tad sam imao nekih 17 godina. To je tada bilo ne možeš da zamisliš, imati taj motor. I ja je stavim na motor i ona mi kaže: ‘Ajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo da završim’. Ja vidim njoj nešto nije dobro, a ja tada stvarno nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me pošalje na treći sprat. Za nju sam bio spreman sve da uradim. Nađemo se mi na trećem spratu i ona poslaže sve “rekvizite”, ja gledam zapanjeno šta to ona tamo krčka… I stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma. I ja naravno da bih tu devojku očarao, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu na drugu stranu i ona mi to uradi. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovo… To. Nikad nisam uzimao na nos. U početku nam nije trebalo mnogo para, ali kasnije, pričao je Igor.

Pervić je jedna od prvih javnih ličnosti u Srbiji koja se usudila da priča o zavisnosti i skidanju sa heroina. Taj period je za njega, kako je objasnio, bio užasavajući.

