Moćna četvorka Đokovića: Zagrljaji, suze i poljupci Stefana, Tare, Jelene i Novaka (foto)

Nole je po ko zna koji put pokazao da je majstor tenisa, a onda je na veoma emotivan način pokazao i kako izgleda njegov život van terena i napornih treninga u krugu svojih najmilijih

Novak Đoković maestralno je osvojio 79. trofej u svojoj karijeri, gde je pokazao sjajnu igru na turniru u Dubaiju. Nole je osvojio – pehar, zlatnu vizu i novčanu nagradu.

Fenomenalnu nedelju u Dubaiju Novak je krunisao pobedom nad Stefanosom Cicipasem u finalu i peti put podigao trofej u tom gradu.

U 2020. godini srpski teniser ostvario je 18. pobeda u nizu, ukupno je u seriji od 21. trijumfa još od Dejvis kupa i planira da ostane neporažen do kraja godine.

Odmah nakon ceremonije i konferencije, Đoković se uputio ka svojoj porodici i u njihovom društvu proslavio novi veliki uspeh. Jelena, Stefan i Tara Đoković, Novakova su najveća podrška i vetar u leđa za sve što slavni teniser radi.

Čim je napustio teren, i ostavio iza sebe rekete, novinare, brojne medije, Nole je potrčao njima u zagrljaj.

Fotografija koju je podelio postala je pravi hit na skoro svim društvenim mrežama, a Jelena je takođe objavila istu sliku uz emotivan post:

– Bravooo ljubavi najveće!!! Kakvi ste šampioni!!! Jeeeeeee ponosnaaaaa! A sad pravo u moj zagrljaj!!! Jedno po jedno… svi kod mame!!!

Poljubac dobrodošlice rezervisan samo za “nju”

Čim je sleteo na beogradski aerodrom, nakon maestrale pobede u Dubaiju, Nole je potrčao u zagrljaj svoje supruge Jelene.

Zaljubljeni kao prvog dana, Nole i Jelena su se strasno zagrlili i poljubili, ne mareći što su oko njih brojni fotoreporteri.

Osmi trofej na Australijan Openu i prvo mesto na ATP listi: Novak Đoković je broj 1!

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели NOVAK DJOKOVIC FAN PAGE (@djokernole.no1) дана 1. Мар 2020. у 3:42 PST

Sjajni Novak sa ponosom ističe da mu je porodica sve u životu.

– Ono što znam je da srcem i dušom pripadam mojoj porodici. Kada mi se karijera završi, sa zadovoljstvom ću početi i ja da se prilagođavam njima i njihovim potrebama, kao što su to oni radili i za mene sada kada mi je to potrebno. Nedavno sam razgovarao sa nekolicinom naših veoma uspešnih mladih ljudi koji su sada u San Francisku, u Americi i rade u različitim kompanijama. Svi imaju isti osećaj – samo jedan je dom, samo jedan je grad za koji možeš da kažeš da je tvoj. Za mene je to Beograd – rekao je Nole nedavno u intervjuu za “Mondo” i time potvrdio da jedva čeka dane koje će provoditi u svom rodnom gradu.

Jelena i Novak Đoković – Decu ne vaspitavamo batinama

Nedavno je izjava Jelene Đoković o tome kako ona i Nole vaspitavaju sina Stefana i ćerku Taru podigla toliko prašine da se danima o tome pričalo.

Jelena je jasno i glasno rekla da Tara i Stefan nikada nisu dobili batine.

– Moja deca su prva generacija dece koja nikada nije dobila batine. Ja sam ih dobijala od svojih roditelja, moja majka pre mene, otac, moji baba i deda, Novakovi takođe. Stefan i Tara su prva generacija i to što ne odgovaramo na greške i pogrešno tumačenje emocija nasiljem, verujem da će zaista promeniti svet. Smatram da je to jedan veliki kvantni skok u menjanju istorije i budućnosti – istakla je Jelena na panelu i dodala:

– Oni mene vaspitavaju i prevaspitali su me od njihovog prvog dana. Ja ih ne vaspitavam. Zbog njih sam svesna koliko imam još da rastem, i sagledavam svoje greške. Oni mi pokazuju da ne mogu više da mislim da znam bolje od njih. Oni su toliko čisti, bez grešaka, predrasuda, idu u svet sa takvom živošću i nevinošću. Nama stalno govore da ne budemo naivni. Ali, baš treba da budemo takvi. Otvoreni, bez očekivanja. Ja to učim od svoje dece. Nikada neću ništa očekivati od njih. Svojoj deci ću uvek reći: “Ma, vi ste najbolji! Ne treba vam ništa više!”.