Mislili smo da Rijanino ime izgovaramo pravilno, ali smo se prevarili

Pevačica Rijana je u video-snimku britanskog izdanja Voga izgovorila svoje ime onako kako mi to ne činimo, što je izazvalo burnu reakciju njenih fanova.Zapravo, oni su sve vreme pogrešno izgovarali njeno ime. Svetski poznata pevačica je pozdravila pratioce britanskog Voga u video-snimku i rekla:



-Zdravo, britanski Vog. RiEna ovde, izgovorila je pevačica, na šta su fanovi reagovali:

