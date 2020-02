Mirka Vasiljević: U šoku sam koliko se danas mladi brzo razvode

Glumica Mirka Vasiljević smatra da se treba boriti za bračnu zajednicu

Glumica Mirka Vasiljević (29) i fudbaler Vujadin Savić (29) već deset godinu godina uživaju u ljubavi i za to vreme dobili su troje dece, sinove Andreja (8) i Mihaila (5) i kćerku Adrijanu (6).

Zbog Vujadinovog posla protekle decenije više puta su se selili, pa kako je glumica nekoliko puta isticala nisu stigli da stanu pred oltar.

Sada borave na Malti zbog Vujadinovih obaveza prema tamošnjem klubu, a Mirka zbog glumačkih angažmana u rodni grad putuje nekoliko puta mesečno. Glumica je priznala da kao i svaki drugi par imaju nesuglasice, ali i otkrila da li je brine kako će život na dve adrese uticati na njihov odnos.

–Ne opterećujem se takvim stvarima. Smatram da ako neko želi da vas povredi, izda, prevari, to može da uradi i dok leži pored vas u krevetu. Naćiće način. Mi smo želeli da opstanemo ovih deset godina sa svim selidbama i padovima. Ako neko želi da vas vara naćiće način, samo što se danas sve brže sazna. Imamo internet i društvene mreže.Ako Vujadin bude to uradio, to će do mebe doći svakako.Možda neće danas, ali za dan, dva, tri, pola godine, hoće sigurno, a onda je stupam na snagu da vidim kako ću da rešim situaciju i šta će biti moja odluka– iskrena je Mirka i priznaje da ne zna unapred da li bi suprugu oprostila prevaru.

View this post on Instagram A post shared by Vujadin Savic (@savicvujadin) on Dec 12, 2018 at 2:18pm PST



– Mnogo toga utiče na tu odluku. Svaki brak ima faze. Zavisi i od toga koliko su deca velika, koliko imamo godina, u kakvoj sam ja psihičkoj fazi, na kraju krajeva. Možda budem u nekoj minisu fazi i neću preko toga da pređem i to bude naš kraj – za Blic super Tv

– U šoku sam koliko se danas mladi brzo razvode. Čim naiđu na prvu prepreku, svako ode svojim putem. To je za mene kukavički. Treba smoći snage i naći energiju i rešenje da se takve neke stvari prevaziđu. Vujadinu i meni su do sada najveći problemi bili ti oko selidbi, a tih svađica oko drugih žena i muškaraca nismo preterano imali. I ako smo imali, to je bilo zato što Vujadin meni kaže: “Ej, je l’ si videla da te ovaj gleda?” i slično – priznaje Mirka i otkriva da ne gura probleme pod tepih–

Hronični manjak vremena kriv što se Mirka i Vujadin nisu venčali

View this post on Instagram A post shared by Vujadin Savic (@savicvujadin) on Jun 24, 2018 at 2:53am PDT



– Moji prioriteti su da što više vremena provedemo s decom, da zajedno putujemo, a ne da pravimo slavlje, mada će i to jednog dana doći na red – rekla je glumica svojevremeno za “Gloriju” – Meni je, kad smo počeli vezu, bilo mnogo važnije da dobijemo dete koje smo želeli, nego da pravimo svadbu, a kad sam zatrudnela, nisam htela da venčanje bude samo zbog toga, što bi se danas šaljivo reklo “na pun stomak”. A i želela sam da ne budem opterećena, da mogu da igram, veselim se i budem na nogama čitav dan, i da nas na venčanju bude dvoje, a ne troje. Sazrela sam, za sve ovo vreme i bila na brojnim svadbama, pa više ne zamišljam fontane od čokolade kao što sam radila dok sam bila klinka. Sada bi to dosta drugačije izgledalo–