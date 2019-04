Miodrag Radonjić priznao šta mu je najteže bilo na snimanju “Balkanske međe”

Inspirisan istinitim događajem, film “Balkanska međa” je izazvao veliku pažnju domaće i strane javnosti, a jednu od zapaženih uloga ima i sve popularniji glumac Milan Radonjić. U ovom ostvarenju on glumi teroristu i otkriva da je spreman na mnoga odricanja kako bi snimio uspešnu scenu, ali i priznaje šta mu je to najteže palo na snimanju ovog bioskopskog hita.



– Bilo mi je naporno fizički da snimam akcione scene. Pucanje smo snimali sedam sati, gde ja sve vreme čučim. Zamislite kako sam se osećao. Ja sam imao ideju da sprovedem još jednu dimenziju, s obzirom na to da je moj junak u žanrovskom smislu jedan prototip negativca. Ali sam se trudio da mu dam tu neku treću dimenziju koja je zasnovana na tome da on ima lični interes. Čak sam namaštao da je on došao iz Albanije da ratuje za novac, kao neka vrsta ratnog profitera . Jedan dan sam na setu ispucao skoro 800 metaka. Bio mi je izazov da pucam iz kalašnjikova, čak i iz bazuke, ma svega je bilo – rekao je glumac za “Blic”.