Miodrag Dragičević mašta o Francuskoj sceni: Želja mi je da igram nekog frizera, geja, vatrogasca, bilo šta što nije tabadžija!

Mladom glumcu Miodragu Dragičeviću stalo je da pokaže sav svoj talenat, sve svoje umeće koje je, kaže, stekao igrajući u velikom broju predstava i TV serija.

Kada se pre tri godine pojavio u seriji “Čizmaši”, o njemu se pisalo kao o mladom glumcu, bratu već poznate glumice Tamare Dragičević. Sada ga gledamo u desetak predstava u beogradskim pozorištima i najpopularnijim TV serijama. Poznajemo ga iz “Žigosanih u reketu” kao najpre problematičnog, a onda veoma požrtvovanog Luku, pa onda ponovo kao momka sa one strane zakona, Mihajla u seriji “Pet”. U “Urgentnom centru” igra doktora Ristića, u “Jutro će promeniti sve” bio je Viktor, a Kiza u “Ubicama moga oca”… I sam kaže, “mnogo ga ima”, ali je, dodaje, važno da nije “upao u kalup”, da mu uspeva da u svakoj seriji bude drugačiji.

Miodrag Dragičević ima 25 godina, završio je Fakultet dramskih umetnosti, a ove godine je primljen u ansambl Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nema devojku. Kaže u šali – sada sam frilenser. Bio je u vezi sa glumicom, koleginicom iz serije “Žigosani u reketu” Ivom Ilinčić (igra Teodoru Todorović).

– Dobro je da sam stalno u poslu, da imam kontinuitet, da imam priliku da radim na sebi, da sam stalno na probama u pozorištu, ali i ispred kamere. To je kao neki konstantni trenažni program. Umoran jesam, strašno, ali ne žalim se – to je nevažno i normalno. Ali, toliko posla može za glumca da bude mač sa dve oštrice, jer mogu da se prezasite i gledaoci i reditelji. Do prošle nedelje emitovale su se tri moje serije u isto vreme, “Urgentni”, “Pet” i “Žigosani”.

Ipak, sam si nam rekao na početku, uspeo si da odigraš sve različite likove – i grubijane i lekare… Čini se da te je publika ipak zapamtila kao grubijana, ali o tebi ne misli tako…

– Da, svi mi kažu: opasan si, ali imaš dobru dušu, dobro srce. I meni znači to. Ohrabrujuće je kada vidiš da nisi uvek u kalupu, uvek isti.

Šta se novo snima?

– Snimanje serije “Vojna akademija” počelo je 28. maja. Evo, baš to veče je bila premijera predstave “Lorencačo”… Gust raspored.

Nabroj nam predstave u kojima igraš.

– U Narodnom “Ričard Treći”, u Ateljeu “Osećaj brade” i “Pet života pretužnog Milutina”, u JDP “Pod žrvnjem”, “Hotel slobodan promet”, “Natan Mudri”, “Lorencačo”…

Da li je ipak to to o čemu si sanjao? Sve te uloge u pozorištima, “ispresecane” ulogama u najgledanijim serijama?

– Jeste, stvarno jeste. Znao sam da mora da se uči mnogo tekstova u isto vreme, da je to tako kada si glumac, a to što je sada sve tako zbijeno vremenski, to je valjda samo takav period.

Kako ti ide učenje tekstova?

– Nauči se, ostanu oni tu negde. Evo, na primer, kada naučim tekst za predstavu i ako napravim pauzu dva meseca, čim uđem u mizanscen, ja odmah znam tekst. Sve se vrati. Ali zato kada snimam seriju, čim se pomerim od kamere, ja se više ne sećam šta sam rekao. Gotov kadar, a ja završavam sa tekstom u glavi. Zato je pozorište magičnije i više mi je k srcu…

“Žigosani u reketu” su ti, čini se, posebno legli jer si i sam igrao košarku nekada. – Da, lako mi je da snimam te scene jer sam devet godina trenirao košarku, došao do priprema za reprezentaciju… Košarka je bila moj život takođe i lepo mi je to išlo. Karijera mi se završila u Partizanu, tada sam dobio mononukleozu, pa sam sedam meseci mirovao, pa onda dijeta, mnogo sam smršao… Da li ti je žao što nisi na parketu? – Nekada me uhvati onako, tuga.

Ko ti je bio omiljeni košarkaš?

– Dražen Petrović. A i ovi sadašnji, Bogdanović, i svi ostali iz NBA – kapa dole!

“Žigosani” su ti “obezbedili” i devojku…

