Miloš Teodosić kao Petrin tata: Zasad mi ne ide loše, ali moram još mnogo da se dokazujem kao otac

Skoro svaka debata o petom mestu košarkaša na Mundobasketu završava se sa zaključkom da je Srbiji nedostajao pravi lider. Nažalost, Miloš Teodosić (32), vođa generacije koja je u Kini trebalo da dostigne vrhunac igranja za reprezentaciju, gledao je utakmice ispred TV ekrana.

Trenutno se Miloš sprema u Bolonji za novu sezonu, debitantsku u dresu Virtusa i odbrojava dane do povratka na teren.

– Odradio sam u petak prvi ceo trening. Za nekih desetak dana bi trebalo da zaigram ponovo. Stvarno jedva čekam, jer sam poslednju zvaničnu utakmicu odigrao baš davno, početkom godine. Kako sam stariji, terapije mi sve teže padaju. Tokom poslednjih godina mi je muka od tih perioda oporavka. Prvi put sam stopalo povredio još u CSKA, ali to je bila neka početna faza. Od tad vučem problem s tim – rekao je Miloš u intervjuu za Novosti.

S obzirom na to da ima 32 godine i da se muči sa povredama, pitanje je koliko će još trajati njegova reprezentativna karijera.

– U toj odluci, kada ću reći da je kraj, mislim da će moje telo biti presudno. Ne mogu da kažem da li će se to desiti za godinu, dve ili tri možda, ali znam šta mi je to najveća želja. Voleo bih da moju misiju u nacionalnom timu krunišem jednom zlatnom medaljom koja mi nedostaje. Na bilo kom takmičenju, samo da se i to desi – završio je Teodosić.

Početkom godine Miloš je postao i otac. Glumica Jelisaveta Orašanin Teodosić i on su dobili ćerku Petru.

– Sasvim nova uloga za mene i sigurno da je najlepša koju sam imao do sad u životu. Zasad mi ne ide loše, ali prošlo je tek nešto više od sedam meseci. Moram još mnogo da se dokazujem kao tata – uz osmeh priča Teo i dodaje:

– Nije teško uklopiti porodičan život i karijeru, ali je potrebno mnogo razumevanja. Ako se sve napravi kako treba, onda je pravo uživanje.