Milica Todorović za novi HELLO!: Raskid me je slomio, a onda mi je, niotkuda, u život ušao Petar…

Od godine koju smo nedavno ispratili Milica Todorović očekivala je mnogo. Ispostavilo se, međutim, da je u 2019. doživela neke od najtežih trenutaka u životu. Posle kraha šestogodišnje veze sa koreografom Milošem Paunovićem tugu je lečila daleko od očiju javnosti, okružena porodicom i najbližim prijateljima, da bi u novembru pesmom “Ljubav manje” opisala svu težinu proživljenih emocija. No, kako to obično biva, sudbina je umešala prste i priču dovela do neočekivanog obrta. Na snimanju spota srela je osobu koja joj je vratila veru u ljubav – glumca Petra Strugara. Od prvog trenutka energije su im se poklopile, ubrzo su se rodile simpatije, a atraktivni par već tri meseca uživa u romansi. U ekskluzivnom razgovoru za “Hello!” Milica prvi put govori o novoj ljubavi.

Milica Todorović i Petar Strugar prvi put zajedno pred kamerama

– Nije lako okončati vezu posle šest godina. Kada ste sa nekim toliko vremena i kada živite zajedno, to je kao da ste u braku. Ispostavilo se, međutim, da nismo jedno za drugo. Teško sam podnela raskid, mesecima sam se borila sa unutrašnjim demonima. U svom tom emotivnom haosu koji mi se događao osećala sam se potpuno slomljeno. A onda mi je, niotkuda, u život ušao Petar, i sve se promenilo. Umesto “ljubav manje” desila mi se “ljubav više”. Konačno sam srećna.

Petar Strugar prvi put o Milici: Desilo se! Istina je da smo se upoznali na snimanju njenog spota

Čime vas je Petar osvojio?