Milica Todorović i Petar Strugar prvi put zajedno pred kamerama

Milica Todorović i Petar Strugar u emotivnoj vezi već tri meseca

Popularnoj pevačici Milici Todorović kraj prošle godine je doneo raskid šestogodišnje veze sa koreografom Milošem Paunovićem. Dok su mnogi očekivali da razmene bračne zavete, oni su stavili tačku na ljubav, zbog, kako se govorilo, različitih pogleda na budućnost. Miloš je u jedinoj izjavi nakon raskida naglasio da nema šanse da se pomire, a Milica sve to nije lako palo, čini se, pa se jedno vreme nije pojavljivala pred kamerama.

– Prošla sam kroz težak emotivni period. Teško je kada se rastaneš sa nekim s kim si bio šest godina. Teško mi je bilo da dajem intervjue kada ne ličim ni na šta – rekla je Milica u emisiji “Amidži šou”, a potom i potvrdila da je u vezi sa glumcem Petrom Strugarom.

– Jesmo u vezi, on nas gleda, da mu mahnem. Možda manje od tri meseca smo u vezi. Kod mene iz veze u vezu, ja se prilepim kao krpelj i ne možeš da se otarasiš, rekla je Milica i otkrila kako je počela njihova veza.

– Nije tačno da sam ga ja smuvala, konj nas je smuvao. Konj kao životinja. Ja sam snimala spot za pesmu “Ljubav manje” i trebao mi je konj. Tražila, tražila i onda su ljudi iz produkcije rekli da su ga našli, to je konj Petra Strugara, meni ni na pamet nije padalo da se zaljubljujem i da mi se neko dopadne. Tako da eto, došao na snimanje, upoznala Petra, upoznala konja, a sad je već zajednički konj (smeh). To je miraz. Sve sam ja uredno platila. Bilo je tu nekih doskočica koje nisu za TV, ali jako je duhovit i to je ono što me je privuklo, definitivno su nam se šifre poklopile.

Popularni glumac svoju devojku nije pratio preko malih ekrana već je rešio da je iznenadi u studiju. Pevačicu je to dirnulo, pa se u jednom trenutku čak i rasplakala. Strugar je nedavno u razgovoru za “Blic”, na pitanje da li ga je privukla Miličina duhovitost, izgled, pozitivna energija ili nešto drugo, rekao :

– Iskreno, da postoji formula i pravilnik za te stvari, neko bi to dosad otkrio. Pravila nema, formula ne postoji. Šta je tačno uticalo, ne umem da vam odgovorim, ali da se nešto desilo, desilo se. Pored svega navedenog, dodao bih još mnogo stvari koje su sigurno uticale, ali o tome ćemo neki drugi put.