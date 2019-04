Milica Pavlović: Posao može da promeni samo labilne i one koji nemaju vaspitanje

Milica Pavlović važi za jednu od najlepših i najpopularnijih pevačica u Srbiji, a ova 27-godišnjakinja otkriva koliko je ta činjenica promenila.

-Mislim da me nije suštinski promenio ovaj posao. Smatram da posao može da promeni samo ljude koji su labilni, one koji nemaju vaspitanje i koji umisle da ovu ulogu treba da žive od mmenta kada se probude dok ne utonu u san. Ja sam Milica Pavlović samo kada se upale lampice, a kada se sve to završi ja sam obična devojka koja voli ono što radi, rekla je pevačica “Kuriru”.

Pevačica je otkrila i da će publici uskoro predstaviti “nešto novo”, a nije pesma u pitanju:

-Spremam nešto dobro za publiku, ali nije pesma. to je nešto zanimljivo što krčkam, što dugujem publici i radim sa svojim kreativnim timom-rekla je Milica.