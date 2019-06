Milica Dabović: U vreme našeg odrastanja batine su dobijala sva deca i nisu smatrane zlostavljanjem

Potresna ispovest Jelice Dabović o porodičnom nasilju koje je trpela od najranijeg detinjstva ponovo je šokirala Srbiju. Godinu dana posle objavljivanja knjige “Tajna jednog osmeha”, u kojoj je progovorila o svojim traumama, u emisiji “Život priča” poverila je Tanji Vojtehovski nove detalje nemilih situacija, otvarajući stare rane. Njena rođena sestra Milica Dabović, nekadašnja košarkaška reprezentativka, iste večeri obratila se javnosti preko „Instagrama“:

– Ne osuđujem, razumem. Svako od nas teži da bude iskren i slobodan, jer tada smo nepobedivi, sposobni da volimo i budemo ono šta zaista jesmo. U suprotnom, osećamo se zarobljeno. Potreba za slobodom izražava se na različite načine, a jedan od njih je modelovanje istine kako bi se izbegla vlastita odgovornost. Deca su sa 16 godina već odrasla, mnoge devojke tada postaju majke, stvaraju porodicu… Ima načina da sebe zaštitimo i negujemo. Zahvalna sam Bogu što imam Stefana i potrudiću se da moj sin bude ponosan na mene i moju porodicu, da razume i bude ostvaren. Naše slabosti nekad su produkt ljudskog zla, nekad neznanja. Najveća pobeda nad svakim zlom je biti fer. Vreme je najbolji putokaz, ako je vodilja kroz život dobra namera. Moja porodica, moje sve.

Tragom ove poruke, pozvali smo bivšu reprezentativku i zamolili je da sa čitaocima magazina “Hello!” podeli svoju stranu priče.

Da li ste gledali emisiju u kojoj je gostovala vaša sestra?

– Sticajem okolnosti tada sam bila u Beču. Ostala sam zatečena. Nije mi bilo nimalo drago. Poslednji put videle smo se pre nekih mesec dana, ali tada nije bilo ni nagoveštaja da bi mogla da uradi tako nešto. Nikome ništa nije govorila, odluke je uvek držala za sebe.

Kako ste se osećali posle njene ispovesti?

– Malo je reći da mi nije bilo dobro. Milion puta sam joj rekla da moje ime ne pominje i da me ne upliće u svoje intervjue, ali me nije ispoštovala. Nas dve nikada nismo mogle da nađemo zajednički jezik, jer je ona mrzela naše roditelje, a ja sam ih volela. Mnoge njene reči su me zabolele, najviše one da se stidim da pričam o batinama i da sam neke strahove skrivala iza laži. Teško mi je palo i kada je izjavila da nema podršku porodice, za razliku od našeg brata koji je u zatvoru, iako odlično zna kako je Milan tamo završio.

