Milena Vučić: Taj adrenalin, sreća, ispunjenost, ljubavi na pretek, stvarno me pokreću!

Harizmatična pevačica Milena Vučić kao prava savremena majka, odlično balansira između privatnog i poslovnog života, a ni vremena za nove muzičke aranžmane joj ne manjka.

Iako se, otkako je postala majka, manje pojavljuje na tv ekranima, kvalitetna druženja nikada ne propušta. Tako je bilo i ovog prolećnog dana, kada je sa suprugom Nikolom, degustirala prirodne voćne sokove u novootvorenom baru u centru Beograda.

Uloga majke ženu istovremeno čini senzibilnijom, odgovornijom ali i iscrpljenijom, kako izgleda jedan tvoj dan sa Nikšom?

– Iznenadila sam samu sebe, jer sam mislila da ću biti mnogo spora, neorganizovana, međutim za divno čudo nije tako. Dobije se neka snaga, motivacija, nenormalan nalet energije. Otkad imam Nikšu, sižem sve i mogu više nego ranije. Taj adrenalin, sreća, ispunjenost, ljubavi na pretek, stvarno me pokreću. Već pet meseci aktivno imam svirke sa bendom. Nikada nisam bila zadovoljnija, trenutno ništa ne bih menjala u životu. Sviđa mi se gde živim, kako živim, sa kim živim. Nekad stvarno nije lako, prvih godinu dana je bilo stresno, naporno, bilo je tih momenata kada me je hvatala kriza, u smislu kako ću sve to da postignem, ali kada prođe, shvatiš da ne vredi paničiti. To se nadomesti ljubavlju.

Kako u vašem domu vlada harmonija i blagostanje, a mezimac zaokuplja svu pažnju, u kojim poslovima vas suprug Nikola najčešće odmenjuje?

– On pomaže oko Nikše, po kući ne pomaže ništa. Ponosna sam na njega, funkcionišemo kao pravi roditelji, zbog toga je i meni lakše. Nikola se pokazao kao pravi muškarac. Za mene to znači da želi detetu da promeni pelenu, da radi sve poslove koje radi majka. Kada ljudi dobiju dete, tek onda shvate da li su jedno za drugo. Što se mene tiče, ništa ne bih menjala.

Publika željno isčekuje tvoje nove numere i energiju po kojoj si prepoznatljiva, čime ćeš ih u narednom periodu obradovati?

– Veoma sam nestrpljiva i jedva čekam da snimim nove pesme. Mnogi koji me poznaju kažu da sam lenja, ali to nije istina. Jednostavno sam bila u nedoumici šta dalje, mislim da me je to i kočilo, previše sam razmišljala. Sada više ne želim da razmišljam, imam pesme koje ću septembra predstaviti publici. Ništa me neće sprečiti u tome. Muzika je moj život, uvek ću se njome baviti.