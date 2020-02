Prelepa Megan Foks stiže u Srbiju

Slavna holivudska glumica Megan Foks uskoro stiže u našu zemlju, a razlog je snimanje novog filma

Megan Foks dolazi u Srbiju, vest je o kojoj danas piše holivudska štampa.

Domaći režiser Lazar Bodroža počinje uskoro snimanje novog filma, “Aurora”, a u jednoj od glavnih uloga naći će se holivudska zvezda Megan Foks.

“Aurora” je napeti triler, a Megan je dobila ulogu astronautkinje koja prati solarne oluje, objavio je “Variety“. Nakon što ustanovi da talasi te oluje ne utiču samo na Zemlju, već preoblikuju prostor i vreme, dolazi na prag emocionalne i psihološke borbe sa samom sobom.

Kako navodi ovaj medij, snimanje filma trebalo bi da počne u maju u Srbiji, pa se tada očekuje i dolazak prelepe Megan.

Megan Foks u Srbiju dolazi sa decom

Popularna glumica na snimanje svog novog filma dolazi sa svoja tri sina.

Ona je već devet godina u srećnom braku sa glumcem Brajanom Ostinom Grinom sa kojim ima troje dece.

Megan sa javnošću često deli svoje i slike svog muža, ali decu drži dalje od oka medija. Poslednja fotografija na kojoj se nalazi sa mališanima objavljena je krajem prošle godine, i to posle više od godinu dan.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Megan Fox (@meganfox) дана 12. Окт 2019. у 7:43 PDT

Lepota je Megan Foks skupo koštala

Iako uživa u skladnom braku, za njom uzdišu brojni muškarci širom sveta. Ipak, Megan je otvoreno za strane medije pričala da je zbog svoje lepote imala brojne probleme.

Na vrhuncu svoje slave Megan je u javnosti predstavljana kao najlepša žena sveta i apsolutni seks simbol. Naizgled je sve izgledalo savršeno, ali u sebi se borila sa stalnim pritiskom. Nije mogla da pobegne od etikete koja joj je nametnuta. Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Megan Fox (@meganfox) дана 5. Нов 2019. у 1:19 PST

Glumica je otkrila kako joj je jedan film odredio karijeru u negativnom kontekstu. Reč je o horor komediji “Jennifer’s body”, nastaloj pre deset godina. Tada 23-godišnja Megan dobila je priliku da odigra glavni lik mlade srednjoškolke Dženifer, koja zbog opsednutosti demonima ubija muškarce iz razreda.

– Nije to bio samo film, bio je to moj život. Svaki projekat na kojem sam radila i svaki producent sa kojim sam radila. Za sve njih sam bila samo seksualni objekat – otkrila je za “Entertainment Tonight” i dodala:

– Doživela sam pravi nervni slom i dosegla tačku u kojoj nisam po ceo dan ništa htela da radim. Nisam želela da me bilo ko vidi. A da ne pričamo da me neko fotografiše ili da se pojavim na crvenom tepihu. Nisam želela biti u javnosti zbog straha i verovanja da će me ismevati, popljuvati, da će se neko drati na mene ili da će me kamenovati… Zapala sam u mračno razdoblje nakon toga.