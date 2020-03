Masimo Savić otkriva: Jedva čekam da postanem deda

Masimo Savić rođen je u Puli pre 57 godina, a od mladosti je poznat po svom fenomenalnom stilu pevanja. Za hrvatsko izdanje magazina “Gloria”, Masimo je otkrio kako je zaprosio suprugu Eni sa kojom je u braku dugi niz godina.

– Dok je spavala, uzeo sam joj meru za prsten, otišao u grad i kupio verenički prsten. Kad sam se vratio kući, tek se bila probudila, a ja sam kleknuo pred nju i zamolio je da mi bude supruga – iskreno je ispričao Masimo i nastavio da punog srca odgovara na pitanja o svojoj supruzi.

Šta ste pomislili kada ste prvi put ugledali Eni?

– Da je prepametna i prestroga za mene. Činilo mi se da je izvan moje lige.

– Svako voli da bude voljen. Kada smo Eni i ja završili posetu nekim prijateljima, uzeo sam njen kaput i pridržao joj ga, a žena kod koje smo bili pogledala je supruga i besno ga pitala kada je on njoj to učinio, kada joj je otvorio vrata automobila i pridržao kese da ih ne nosi sama. Ja to ne zaboravljam. Reč je o spektru stvari u kojima uživam. Kada je tako, sve je lako. Čim se tako ponašate, tu je poštovanje koje traje. Ne može se dogoditi da moja supruga izađe iz kuće, a da je nisam poljubio. To se ne sme dogoditi. Ja trčim za njom ako to nisam uradio. Ljudi zaboravljaju da bi nekome trebalo pokazati da ga vole – rekao je Masino svojevremeno za magazin “Hello!”.