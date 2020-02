Marko Louis i Lena Kovačević: Muzika koja govori o ljubavi između dvoje ljudi koja nestaje

Marko Louis i Lena Kovačević predstavili pod nazivom “Kraj”

Marko Louis predstavlja emotivan duet sa predivnom Lenom Kovačević pod nazivom “Kraj” i time najavljuje nastavak regionalne turneje “Beskraj tour by Barcaffe” i beogradski koncert 26.marta u Kombank dvorani.

Pesma “Kraj” je druga po redu pesma koja će se naći na Markovom četvrtom studijskim albumu pod nazivom “Sloboda”. Ova dirljiva balada govori o ljubavi između dvoje ljudi koja nestaje i postavlja pitanje “da li se ljubav uči ponovo?”. Svaki kraj je težak ali je, sa druge strane, nov početak. Lena i Marko su to preneli u ovoj pesmi na jedinstven način.

– Lena me je inspirisala da napravim ovu pesmu i znao sam da će naše boje glasova lepo da se uklope, da harmonišu. Uvek sam znao da ćemo nas dvoje nešto zajedno snimiti i mnogo mi je drago da se to desilo sa ovom pesmom – izjavio je Marko a Lena se nadovezuje : – Drago mi je što je došlo do ove saradnje, jer sam pri prvom dodiru sa pesmom oduševljena Markovom interpretacijom, muzikom i tekstom –

Tekst za pesmu “Kraj” kao i za brojne Markove pesme napisala je Maja Radivojević. Režiju i produkciju za spot potpisuje Dragan Jereminov.

Markova regionalna turneja se nastavlja a sledeće stanice su Novi Sad (Srpsko Narodno Pozorište) 23.02, Sarajevo (Brew Imperial Society) 13.03. Nakon toga sledi beogradski koncert u Kombank Dvorani 26.03. Beskraj Tour by Barcaffe se u aprilu seli u Ljubljanu u Orto Baru 23.04. i u Zagrebu 24.04. u Tvornici Kulture.

Lena Kovačević nastupala je nedavno na koncertima u Italiji, Nemačkoj, Holandiji, Srbiji i regionu. Njena pesma Cafe nedavno je objavljena za holandsku izdavačku kuću Forecast Records, u novoj verziji DJ Boliera i naših muzičara Divolly & Markward. Tako se Lenin glas trenutno sluša širom Evrope, jedan od osnivača platforme Spotify je podelio pesmu na svojim mrežama, dok se u Turskoj nalazi na dve najvažnije plejliste kao i na najslušanijem radiju u Africi, u Alžiru – Jill FM.

Novi singl Marka Louisa “Kraj” je dostupan na Youtube, i na svim muzičkim servisima.