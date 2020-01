Marko Kešelj se posvetio porodici: Odrastao sam bez oca i nisam želeo da moji sinovi dožive to isto

Marko Kešelj stavio porodicu ispred karijere

Poznati srpski košarkaš Marko Kešelj i novosadska dizajnerka Jovana Petković u septmebru 2017. godine postali su roditelji dečaku kome su dali ime Nenad, po Markovom ocu. Pre nešto više od tri meseca njihova tročlana porodica postala je bogatija za još jednog člana, sina Jovana. Dizajnerka je ispričala da nije uvek lako biti supruga profesionalog sportiste jer to podrazumeva i česta putovanja.

– Svi misle: lako je njima, stalno putuju, ali niko ne razmišlja kako je kad odete s decom u drugu državu, gde ne poznajete ni komšije, a muž vam je non-stop na treningu. Sada je Marko odlučio da da prioritet porodici i da više vremena provodi s nama. Kada se Neni rodio, Marko prvih šest meseci skoro da nije bio kod kuće, sada prvi put vidi kako je sa tako malim detetom, rekla je Jovana u razgovoru za “Blic”, dok Marko ističe da je prioritet dao porodici.

– Moje odrastanje je bilo bez oca i znam šta to znači na svom primeru zato nisam želeo da moji sinovi dožive to. Mislim da je iza mene uspešna sportska karijera. Nisam završio karijeru, ali sam prioritet dao porodici jer je to prirodno i potreban sam svojoj deci.

Marko i Jovana počeli su da se pojavljuju zajedno u javnosti nakon što su saznali da će dobiti prvo dete, i sada redovno objavljuju zajedničke fotografije

Marko ne skriva da sugeriše supruzi kakve haljine treba da dizajnira, predlaže joj crvenu boju i ima želju da u svemu da svoj doprinos

– Tražim da nacrtam neki detalj na haljini, ali još nisam dobio dovzolu, kad vidite cvet, znajte da sam to ja – kaže Marko, koji se najviše raduje Božiću.

Zahvaljujući Marku sam vratila liniju

Jovana je drugog sina rodila polovinom septembra, ali je vrlo brzo uspela da povrati liniju, i to, kako kaže, zahvaljujući obavezama oko dece.

– Jovana je preuzela herojski deo posla, uz pomoć naših roditelja i devojke koja je tu da pomogne, ona je 95 odsto uključena u obaveze oko dece – priznaje Marko, a ona se nadovezuje:

– Tu je tajna moje figure u tih 95 odsto, mada i tih Markovih pet mnogo znači. Eto zaslužan je za moj izgled – rekla je Jovana.

