Marina Tucaković: Ako će da se desi ono najgore, treba se samo prepustiti

Marina Tucaković je jedan od naših najpoznatijih tekstopisaca, a zbog opake bolesti sa kojom se i dalje bori ne pojavljuje se često u javnosti. Kako kaže, htela bi da više izlazi i da se druži sa kolegama i prijateljima, ali nije u mogućnosti. Ona je otkrila kako se trenutno oseća i priznaje da nije odustala od svih poroka.

– Kada sam saznala da sam bolesna, nisam znala šta me je snašlo, ali sam jedno znala, a to je da nema odustajanja. Ljudi kažu da sam borac, ali ja to ne vidim baš tako, guram i ne želim da posustanem. Mnogi su mi pričali da su mi zvezde naklonjene i da mi je zapisana lepa sudbina, ali ja za to pet para ne dajem. Sve je u rukama onog gore! Ljudi me svakodnevno pitaju kako sam, a ja s osmehom na licu odgovorim, kao jedan moj drug koji je prošao istu muku kao i ja: „Za mrtvog sam odlično“ – ispričala je Marina za „Alo!“ i dodala da je optimizam ni u najtežim trenucima nikada nije napuštao.

– Po prirodi sam nasmejana, međutim, kada me je zadesila ova muka, bilo je teško ostati pozitivan. Nekad je super, a nekad bih pobegla iz svoje kože. Porodica i prijatelji mi stalno govore: „Maki, samo pozitivno, budi jaka“, a ja nekad poludim, kako uvek da budem optimista, kada ne znam šta me je snašlo, trudim se, ali to vam je kao loto, šanse su 50:50 – rekla je Tucakovićeva.

– Kad god mogu, volim da izađem, da se vidim sa dragim ljudima koje nisam dugo videla. Samo mi je žao što kada sam u tim „izlascima“ ne smem mnogo da pijem. Nažalost, nisam prestala da pušim, htela sam, ali nisam mogla. Volela bih kada bih mogla više da pijem, ali ne smem zbog lekova. Jedna ili dve čaše su mi dozvoljene, više ne. Nisam želela sebi ništa da uskratim, pokušala sam da batalim poroke, ali nisam uspela. Zdravo se hranim i pošto sam sad na insulinu, moram da jedem tri puta dnevno, ali više spremam hranu za druge nego za sebe. To mi je uvek bilo draže, ja sam uvek bila bolja za druge nego za sebe – otkriva Marina i dodaje:

– Kada vidim druge žene kako se bore sa ovom opakom bolešću i pitaju me za savet, ne znam šta da im kažem. Jedini savet je da se prepuste lekarima, da slušaju šta oni govore i da imaju vere u bolje sutra. Čovek može da se bori koliko hoće, ali ako će da se desi ono najgore, onda se samo treba prepustiti – završava Tucakovićeva.