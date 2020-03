Marina Tadić u prvoj šetnji sa ćerkicom Verom (foto)

Marina Tadić iskoristila je lepo vreme i sa svojom ćerkicom Verom izašla u dugu šetnju našim gradom

Pevačica Marina Tadić (36) u 2020. godini ispunila je svoju najveću životnu želju i ostvarila se u ulozi majke.

Marina je 30. januara na svet donela devojčicu, kojoj su ona i njen izabranik ugledni beogradski advokat, dali ime Vera.

Fanovi i pratioci poznate pevačice sa nestrpljenjem su iščekivali da Marina objavi makar neku fotografiju svoje mezimice… Ali pevačica je poznata po tome da privatni život čuva daleko od očiju javnosti.

Ipak, kako je konačno došlo lepo vreme i sunce nas mami napolje, i Marina je sa ćerkicom krenula u jednu dugu šetnju našim gradom.

Nasmejana i raspoložena, pevačica je objavila i fotografiju iz njihove prve šetnje.

Brojni fanovi, a pre svega Marinine koleginice i prijateljice sa estrade oduševljeno su komentarisale sliku, a većina njih je konstatovala da se čak i iz daljine vidi koliko je ona srećna.

Marina Tadić – Rođenje ćerke kao ostvarenje najvećeg životnog sna

Kada je prošle godine saznala da će se postati mama, pa još da će roditi devojčicu, Marininoj sreći nije bilo kraja. Odlučila je da prekine sa poslovnim obavezama i nastupima i uživa u blagoslovenom stanju.

– Marina se povukla iz javnosti i posvetila privatnom životu. Njena želja je bila da se ne pojavljuje na gradskim dešavanjima te dugo nigde nije bila viđena. U proleće prošle godine je uplovila u ljubavnu vezu sa mladim advokatom kojeg je godinama unazad poznavala i sa kojim se družila. Ali se ljubav između njih stvorila tek nedavno. Sa prvim danima leta prošle godine Marina je saznala da će postati majka, što ju je posebno obradovalo – rekao je Marinin blizak prijatelj sa kojim je prvo podelila radosnu vest.

Ljubav se dogodila u pravom momentu

Bliski prijatelji Marine Tadić ne kriju da je ona uvek maštala o velikoj i pravoj ljubavi, a ona joj se na kraju i dogodila.

– Ne volim površne i plitke muškarce. Volim duhovite. Još ako je spreman da se našali na svoj račun, onda znam da poseduje dobre osobine. Samo osobe koje su zaista sigurne u sebe to mogu. Inače, volim ljude koji su stabilni i nekako svoji. Dok sam bila u srednjoj školi, bilo je iščekivanje da te momak sačeka posle škole, pa te otprati do kuće! Da voziš bicikl i da ideš u bioskop! Znam da je to verovatno današnjoj omladini smešno, ali ja i dalje čekam i nadam se takvom muškarcu. Ko bi mi pre svega bio prijatelj, pa onda sve ostalo – rekla je pre nekoliko godina Marina.

Iako mediji prenose da pevačica krije svog izabranika, ona to jasno poriče.

– Nisam ga krila, nego on nije čovek iz javnog života i nije nikad želeo da se slika. Ja takođe ne želim da potenciram njegovo javno pojavljivanje. Posebno jer znam koliko je meni teško kad hoću da se opustim sa svojim prijateljima i onda uvek neka tenzija. Tako da je njemu ovo strahovito – sa smehom je istakla presrećna Marina u intervjuu za “Scenu”.