Marija Tarlać: Borba sa kilogramima (foto)

Marija Tarlać već duže vreme živi svoj san i bavi se poslom o kom je još kao dete maštala, ali ovih dana u izolaciji suočava se sa jednim problemom koji bi volela da promeni

Nekadašnja manekenka, sa ozbiljnom televizijskom karijerom, a danas uspešna dizajnerka, Marija Tarlać, po svom modnom senzibilitetu i odevnim kombinacijama može da parira i najvećim svetskim fashion zvezdama.

Vitka i uvek zgodna, sa idealnim proporcijama tela, Marija je od 14 godine kročila u svet mode. Radila je skoro sve najveće revije na našim prostorima, a iako je probala, inostrana karijera joj se nije dopala.

– Probala sam da radim u inostranstvu, ali mi nije prijalo to što odem da radim i niko me zna, pa sam rešila da budem tamo gde me svi vole – rekla je svojevremeno Marija za “Hello!”.

Marija je posle udaje za nekadašnjeg košarkaša Dragana Tarlaća bila posvećena supruga i majka, da bi tek nakon četrdesetog rođendana počela da ostvaruje svoj modni san.

– Kada sam se udala, napustila sam posao u emisiji “City”, jer sam želela da se posvetim svom detetu. U potpunosti sam bila posvećena majčinstvu. Jer kada nešto radim volim da budem u tome do kraja, a tu pre svega mislim na svog sina i sada na modu. Pre toga, u životu sam imala mnogo sreće, radila sam poslove za koje sam bila odlično plaćena, iako nisam bila previše posvećena – otkrila je Marija svojevremeno za naš magazin.

Marija je u intervjuu za “Hello!” priznala i da je moda došla na red kada je sin porastao.

– Oduvek sam želela da se bavim modom, ali nisam imala hrabrosti za to. Dok mi je dete bilo mlađe radila sam i organizaciju događaja i venčanja, u čemu sam uživala. Ali tek sada radim ono što stvarno volim. Sin je porastao, a ja sam ušla u četrdesetu godinu i shvatila da je krajnje vreme da počnem da se bavim dizajnom. Pored toga, moda se danas razvija u pravcu koji ja ne razumem. Tako se stvari od najgorih materijala prodaju po jako visokim cenama i to mi se ne dopada.

– Odrastajući uz dve starije sestre, još od malena sam zavolela modu. Njih dve su stilski potpuno drugačije, jedna je ozbilja, a druga, poput mene, ležernija. Tako da sam se ja gledajući njih “tražila”. Uvek sam izgledala drugačije od drugih, pošto sam sklapala odevne kombinacije u odnosu na to šta od koje sestre “ukradem”. Mnogo puta su me vraćali sa ulaznih vrata da se presvučem, pošto sam znala da uzmem haljinu koja mi je velika. A zapravo, ja sam nasleđivala stvari od mojih sestara. I nisam mogla da dočekam period da dovoljno porastem za neki komad, pa sam znala da ga nosim i ranije. Međutim, oko neke petnaeste godine, izborila sam se za sebe i svoj stil, tako da i danas zaista volim modu, kao i moje prijateljice koje izgledaju slično kao ja – rekla je Marija za “Hello!”.

Marija Tarlać – lepa, zgodna, ali nezadovoljna kilažom

Iako je uvek bila zgodna i visoka, Marija se putem Instagrama požalila da nije zadovoljna svojom kilažom.

Mnoge žene maštaju da izgledaju kao ona, ali poznata dizajnerka, i svojevremeno naša najplaćenija manekenka, ne misli tako.

– Borba – kratko je napisala Marija pored fotografije na kojoj se vidi da ima svega 60.7 kilograma, i to u štiklama.

Očigledno, Marija smatra da je premršava, pa joj je želja da brojka na vagi bude za koji kilogram veća.

Ipak, ako je suditi po komentarima njenih pratioca, oni su i više nego zadovoljni kako ona izgleda, jer kažu:

