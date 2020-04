Marija Šerifović otkrila šta joj najviše nedostaje tokom izolacije

Marija Šerifović tvrdi da je i u redovnim okolnostima krug ljudi se kojima se druži ograničen

Marija Šerifović poštuje mere bezbednosti donete zbog zaštite zdravlja i života ljudi i vreme provodi u svom stanu. Iako joj je to teško palo, pomirila se sa sudbinom da će nekoliko meseci svog života ” dati koroni” i često preko društvenih mreža poziva sve na odgovornost kako bismo iz ove situacije izašli što pre.

– Ok, daću svojih par meseci koroni. Brinuću se o sebi i ljudima oko sebe. Nosiću masku i rukavice! Praću ruke. Držaću Joku pod ključem. Verica je u karantinu. Ja neću ići nigde. Biću dobar građanin! I to predlažem svima vama! Budite dobri građani da se ovo ludilo što pre završi! Ne budete li građani za primer direktno se zamerate meni a znate da to nije dobro.

–Onda ja zbog vas neću moći da idem u Ameriku, neću moći u Veneciju na ručak i u Noventa Di Piave po prolećne popuste, neću moci da pevam i usrećujem ljude, neću moći u Španiju na more, neće moći Hak nesmetano da se švrćka, neću moći u Dalmaciju na pršut i vino, neću moći u Bosnu na ćevape, neću moći da igram sa ekipom playstation, Tokyo mi je svakako propao itd. itd. Dakle nadam se da smo se sve fino dogovorili! Budite savesni i dobri građani! Hajde u zdravlje i bez sikiracije! – napisala je nedavno na svom Instagramu, a sada prilikom video uključenja u emisiji “In magazin” kod Sanje Marinković otkrila da je i u redovnim okolnostima krug ljudi se kojima se druži ograničen

– Što se mene lično tiče, ja sam i mimo ove situacije bila u izolaciji, jer sam jedna asocijalna budala. Serije, filmovi, provodim vreme sa porodicom i sa psom i to je to. Možda mi je najveći problem što ne mogu da obiđem neke ljude koji su mi važni, prosto, osećam potrebu da zaštitim svoje zdravlje i njihovo. Druga stvar, majka mi je u Kragujevcu, rešile smo da ona ne dolazi, da ostane tamo. Treća stvar, potpuno lična i sebična jeste da mi nedostaju noćne šetnje. U mom frižideru se nalazi samo piletina, tikvice, palenta, puno vode, palenta i to je to – rekla je Marija Šerifović.