Marija Šerifović: Kupiću samo jednu krofnu da se ne bih ugojila jer sam stalno u kući

Marija Šerifović je u samoizolaciji i poziva sve građane da budu savesni i slede njen primer

Koronavirus je zaustavio svet, a iz ove teške situacije nisu izuzete ni javne ličnosti, koje su se odlučile za samoizolaciju kako bi zaustavile širenje virusa.

Marija Šerifović je takođe rešila da poštuje savete stručnjaka i ostane kod kuće, ali je pozvala i ostale građane da slede njen primer i budu savesni.

Dragana Mirković: Luksuzni dvorac u Beču je njen karantin (FOTO)

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Marija Serifovic (@serifovic) дана 17. Мар 2020. у 9:23 PDT

– Ok, daću svojih par meseci koroni. Brinuću se o sebi i ljudima oko sebe. Nosiću masku i rukavice! Praću ruke. Držaću Joku pod ključem. Verica je u karantinu. Ja neću ići nigde. Biću dobar građanin! I to predlažem svima vama! Budite dobri građani da se ovo ludilo što pre završi! Ne budete li građani za primer direktno se zamerate meni a znate da to nije dobro.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Marija Serifovic (@serifovic) дана 4. Мар 2020. у 8:42 PST



–Onda ja zbog vas neću moći da idem u Ameriku, neću moći u Veneciju na ručak i u Noventa Di Piave po prolećne popuste, neću moci da pevam i usrećujem ljude, neću moći u Španiju na more, neće moći Hak nesmetano da se švrćka, neću moći u Dalmaciju na pršut i vino, neću moći u Bosnu na ćevape, neću moći da igram sa ekipom playstation, Tokyo mi je svakako propao itd. itd. Dakle nadam se da smo se sve fino dogovorili! Budite savesni i dobri građani! Hajde u zdravlje i bez sikiracije! – poručila je Marija, a onda i otkrila da je prvi put nakon sedam dana izašla iz kuće i to kako bi otišla do banke.

Lepa Brena i Boba Živojinović su ubedili i sinove da se vrate u porodični dom na Bežanijskoj kosi

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Marija Serifovic (@serifovic) дана 18. Мар 2020. у 8:35 PDT

Veljko Ražnatović strahuje za suprugu i sina

– Dragi Bravo, danas sam prvi put nakon sedam dana izašla iz kuće. Morala sam da odem do banke jer nemam online bankarstvo. Platila sam svoje i Jokine račune. Nosila sam masku i rukavice. U banci sam bila sama. Zapravo jedna radnica i ja ali i ona je nosila i masku i rukavice. Takođe zvala sam Sašu Popovića i Bosanca da pitam treba li im nešto od hrane ili lekova. Išla sam pešaka i prešla sam 6,5 kilometara. Kasnije ću otići do Lidla da kupim jednu krofnu. Plašim se da cu se ugojiti jer sam stalno u kući. Pozdrav, MŠ– poručila je u svom stilu Marija Šerifović uz fotografiju na kojoj se vidi da nosi masku.