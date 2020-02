Majkl nije dobio ništa: Evo gde je otišlo 60 miliona dolara Kirka Daglasa

Majkl nije dobio ništa od ogromnog nasledstva svog oca Kirka Daglasa – vest je koja je danas obišla svet, a zvaničnu potvrdu prenela je strana štampa

Od kako je, početkom februara, preminuo legendarni glumac Kirk Daglas u javnosti ne prestaje da se priča šta će biti sa njegovim bogatstvom.

Iako je Kirk poznat kao veliki humanitarac, očekivalo se da će 60 miliona dolara, ili barem deo, naslediti njegov sin Majkl Daglas. Ali, od toga, ipak, neće biti ništa.

Sada strani mediji pišu da je potvrđeno da će ogromno bogatstvo otići u humanitarne svrhe, prenosi “Mirror“.

Novac će biti raspodeljen između Daglas fondacije koju je Kirk osnovao sa ženom Anom Bajdens, Univerziteta Sent Lorens kao i Sinajskog hrama u Los Anđelesu. A na listi se nalaze i pozorište Kirk Daglas, kao i Dečja bolnica u Los Anđelesu.

Biografija Kirka Daglasa Kirk Daglas je rođen 9. decembra 1916. godine kao Išur Danielovič u gradu Amsterdamu, u Saveznoj državi Njujork. Rođen je u siromašnoj porodici jevrejskih imigranata iz Gomelja, u današnjoj Belorusiji. Kako je Holivud zvanično osnovan 1923. godine , kažu se da je Kirk bio stariji od “fabrike snova”. Tokom studentskih dana počeo je da se bavi glumom. Sa 24 godine sreo je Loren Bekol, koja mu je u karijeri puno pomogla. Preporučila ga je za ulogu u filmu “The Strange Love of Martha Ivers” i to je bio početak njegove velike karijere. Ostvario je više od 90 filmskih uloga, a najpoznatije su u filmovim “Šampion”, “Žudnja za životom”, “Obračun kod OK korala”, “Staze slave”, “Poslednji voz sa Gan Hila”, “Spartak”…

Majk Daglas smrt oca teško je podneo

Iako bi mnogi pomislili da je Majlk veoma razočaran i besan što mu otac nije otavio ni jedan dolar u nasledstvo, glumac je i te kako znao koliki je Kirk bio humanitarac.

Majkl je nakon smrtu oca, tužnu vest podelio na društvenim mrežama.

– Za svet je on bio legenda, glumac iz zlatnog doba filmova koji je živeo duboku starost… Humanitarac čija je predanost pravdi i ciljevima u koje je verovao postavila standard kakvom svi mi težimo. Ipak, za mene i moju braću bio Džoela i Pitera on je bio samo Tata. Za Ketrin divan svekar, za svoje unuke i praunuke voljeni deda, a za svoju ženu Anu divni suprug. Kirk je živeo dobar život. Ostavio je iza sebe nasleđe u filmskoj umetnosti za generacije koje dolaze… Kao i život filantropa koji je radio da pomogne drugima i da donese mir svetu. Dozvolite mi da završim rečima koje sam mu rekao za njegov poslednji rođendan i koje će uvek ostati tačne: “Tata, mnogo te volim i toliko sam ponosan sam što sam tvoj sin” – poručio je slavni glumac.

Kirk Daglas iza sebe ima dva braka

U brak sa Dajanom Dil uplovio je 1943. godine. Sa njom ima dva sina Majkla i Džoela. Razveli su se osam godine kasnije, ali su ostali u dobrim odnosima i nakon razvoda. Glumili su zajedno i u nekoliko filmova. Pre svega “Indijanski borac” i komedija “Porodična crta” iz 2003. godine u kojoj su takođe glumili Majkl i njegov sin Kameron.

Sa drugom suprugom Anom Bajdens upoznao se 1953. godine. I to dok je ona bila angažovana u filmskom studiju kao dubler u filmu “Lust for Life”. Venčali su se godinu dana nakon što su se upoznali. A u braku su bili gotovo 70 godina, odnosno do kraja njegovog života. Kirk i Ana u braku su dobili dva sina.

