Lula Živojinović: Bata je otišao sa neizrecivim bolom

Legenda jugoslovenskog glumišta Velimir Bata Živojinović, neponovljivi Valter, napustio nas je pre tri godine, a njegova supruga Lula i dalje je neutešna zbog njegovog odlaska.

Od Srbije pa do daleke Kine svi ga pamte po njegovom šarmu, harizmi i neponovljivom talentu, ali ipak najviše nedostaje njegovoj porodici, ženi Luli, ćerki Jeleni, unucima i sinu Miljku.

-Nikako ne mogu i verovatno nikada neću moći da se pomirim sa tim da nema mog Bate. Filmovi koje svakodnevno gledam mi podržavaju tu iluziju i često se osvrnem očekujući njegov blag glas i nežan dodir. Srećom, sada su mi ćerka i neki od unuka tu, pa vreme lakše prođe u svakodnevnim obavezama i razgovorima. Ali, prazninu koju je Bata ostavio svojim odlaskom ništa ne može da nadomesti. Verovatno, kao i svi oni koji su izgubili svoje najdraže, trudim se da živim dan za danom, bez nekog dalekog gledanja u budućnost – započinje razgovor za Pink.rs Batina udovica Lula.

Njegova supruga ga je najbolje poznavala i znala je šta Bata misli i oseća. Ona je provela glumčeve poslednje dane uz njega, te otkrila da ostaje i dalje bol što Bati nije mogla da se ispuni poslednja želja – da zagrli svog sina.

-O tome smo puno pričali do sada, to je opšte poznata stvar i tu se ništa nije promenilo. Najveća želja mu je bila da se svi opet zajedno okupimo, da može opet da zagrli svog sina Miljka. To se, nažalost, nije desilo i jedan pošten i častan čovek je otišao sa neizrecivim bolom. Nečija osveta pobedila je humanost, u ovom slučaju zlo je pobedilo dobro. Bata to nije zaslužio – kaže Lula i osvrće se na to po čemu će uvek pamtiti svog supruga:

