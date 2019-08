Lepa Brena priznaje da ima jednu želju, ali joj suprug Boba stoji na putu ka njenom ostvarenju

Lepa Brena sinoć je očarala svojim nastupom, kao i stajlingom, publiku na Music Week festivalu.

U beloj haljini koja joj je savršeno pristajala, Brena je publiku podigla na noge, a svojim hitovima napravila atmosferu i veče za pamećenje.

Brena nakon brojnih nastupa, planira da uskoro sa svojim prijateljicama ode na odmor.

– Uskoro planiram odmor, neko krstarenje sa ženskim društvom, malo da se odmorim i provedem – rekla je Brena za Blic, a u razgovoru se dotakla i teme automobila koje porodica Živojinović poseduje.

– Mislim da je malo neumesno da pričamo o tome jer imam zaista dosta automobila, ali neki su radni, a neki paradni. Imamo automobil koji je za pijacu – rekla je pevačica koja je priznala da ima želju da kupi jedan automobil za sebe, ali da joj suprug Boba to za sada ne dozvoljava.

– Ja bih volela da kupim jedan mali smart auto kako bih ga parkirala gde god hoću. Tražim ga toliko godina, a Boba mi to ne dozvoljava jer prvo nisu bezbedni, a i ja se jako puno nerviram kada se automobili pogrešno parkiraju, kada neko vozi previše brzo ili levom trakom a to ne treba. Ja sam žena koja poštuje pravila i kada vozim uvek se svađam. Psujem non stop, non stop vičem i stalno imam problem sa tim. Sreća je da su nam putevi sve lepši i da se plaća parking pa konačno postoje pravila i kod nas – iskrena je Brena.