Lepa Brena napustila Beograd: Puno mi je srce što sam ispunila nešto što godinama želim!

Lepa Brena je otputovala u Kanadu, gde će ostati skoro mesec dana. Povod pevačicinog putovanja je privatne prirode i sve vreme boravka na američkom kontinentu Brena će provesti sa rođenom sestrom Faketom Stojanović, sestričinom Majdom i njenom porodicom na način koji nije praktikovala do sada.

Sa Brenom je iz Beograda na daleki put krenula i njena najbolja drugarica i desna ruka Kata Tomović. Prve utiske posle nekoliko dana boravka u Keloni pevačica je prenela za “Blic”..

– Uživam celim svojim bićem jer sam sa svojim najmilijima. Puno mi je srce što sam ispunila nešto što godinama želim. Ležemo rano i budimo se rano sa izlaskom sunca, koje je izvor života. Doživljavam nešto što mi je celog života falilo. Došlo je vreme da sebi pružimo neka zadovoljstva koja tokom minulih godina nismo mogli zbog male dece i karijera. Možda to za nekog nije ništa posebno, ali za mene koja sam to godinama želela je velika i dragocena stvar. Svaki put kad sam dolazila u Kanadu bilo je to kombinovano poslovno-privatno putovanje, jer sam se sa porodicom moje sestre družila pre ili posle koncerata koje sam imala u Americi i Kanadi. Onda sve bude na brzinu i pošteno ne stignemo ni da se ispričamo, a kamoli da kvalitetno provedemo zajedničko vreme. Jedva i stignem da malo vidim moju sestru koja živi sa familijom u Edmontonu i njenu ćerku Majdu, koja, kažu, najviše liči na mene, a koja je udata i živi u Keloni sa svojom porodicom, mužem Rajanom Dekom i decom Viktorijom i Dominikom. Sad je vreme da loše navike ispravimo i da se posvetimo jedni drugima – kaže Lepa Brena, koja nam je ispričala da su članovi njene familije uzeli godišnje odmore po dogovoru i smestili se kod jezera na tri nedelje.

– Još u decembru smo se dogovorili da ćemo uzeti odmore u isto vreme da bismo bili zajedno kao što nismo nikad ranije uradili. Zaželeli smo se jedni drugih, sada je cela familija iz Edmontona i iz Kelone na okupu. Sa mnom je došla moja Kata. To je jedno predivno druženje, gde svaki dan osmišljavamo gde ćemo da idemo. Sreća je i što nam je vreme prelepo, pa možemo da obilazimo sve što želimo i idemo u spa-centre, kupališta i rizorte sa prirodnom vodom iz gejzira. Iznajmili smo lepu kuću na samoj obali jezera. Uživamo u miru i tišini – objašnjava folk zvezda.

Brena kaže da je do sada obišla tri čuvene vinarije i da će i narednih dana ići u nove pohode u vinograde i vinske podrume.

– Kelona je poznata po tome što ima najviše sunčanih dana u godini i pogodno je tlo za vinograde. Zahvaljujući mom suprugu Bobi, koji je ljubitelj vina i inicijator ideje da otvorimo porodičnu proizvodnju vina, to je postala pasija svih nas, te je ovo idealna prilika da obiđem ogromne vinarije da vidim kako to oni rade – kaže pevačica.