Lepa Brena: Ležala sam nepokretna 12 dana

Posle trombofilije koja joj je konstatovana i drugog začepljenja vena Lepa Brena

je potpuno promenila način ishrane, a sada je ispričala i sa kakvim velikim problemom se suočila.

U emisiji “Na prvom mestu” na TV “Prva” Lepa Brena ispričala je kako je zbog trombofilije ležala nepokretna 12 dana, ali i priznala kako je kasnije nastavila da živi po starom i opet ugrozila svoje zdravlje.

– Ja sam bila na jednom koncertu u Švajcarskoj gde je umesto 1000 ljudi bilo 2000 ljudi, nije radila klima u celom objektu, nisam pila vodu, znam da sam imala veliki gubitak vazduha jer moji nastupi su veoma energični. U jednom trenutku sam videla da me publika gleda čudno i primetila sam da je moja desna ruka ljubičasto plava. Nije mi palo na pamet da bi trebalo da prekinem koncert, prebacila sam mikrofon u levu ruku, a desnu podigla gore i ona je dobila normalnu boju. Čim sam se vratila u Beograd otišla sam na VMA na pregled krvnih sudova gde su mi konstatovali totalno začepljenje vene suklavije i potpazušne vene desne ruke. Bila sam na terapiji, ležala sam faktički nepokretna 12 dana, sa rukom koja je stajala u jednom položaju, tu su me hranili, pojili, to mi je bilo prvih 12 dana nekakvog odmora gde su, zahvaljujući zaista velikom timu stručnjaka na VMA, uspeli da mi saniraju i da mi se otvori 70 odsto suklavije i 100 odsto potpazušne vene. Bio je to bio prvi moj susret sa trombofilijom. Bila sam u šoku – navela je Lepa Brena.

Vodila je, kaže, računa narednih godinu dana, a potom prestala da pije lekove i nastavila po starom. Tromboza se ponovila 2005. Bila je na jednom treningu u Turskoj, gde je bilo pretoplo. Opet se hitno vratila u Beograd i usledila je ista procedura lečenja.

– To je bilo neodgovorno sa moje strane. Podigla sam ručnu i totalno promenila način ishrane. Okrenula sam se ishrani bogatoj omegom tri i omegom šest, barenom mesu bez prasetine i jagnjetine, sve kuvam u vodi i na pari, izbacila sam hleb iz ishrane, jedem voće i povrće i volim da popijem jednu ili dve čaše vina. Cela ta priča je postala veoma umerena, ne smete ni da se prejedete ali ni da budete gladni. Volim da plivam, šetam I radim jogu – kazala je Lepa Brena.