Lepa Bena sasvim iskrena: Mama me je naučila da kuvam, ali sve što mogu da platim to ne želim da radim

Lepa Brena nije odrasla u porodici u kojoj nije morala ništa da radi, niti da se bavi kućnim poslovima. Naprotiv, naučila je sve, pa čak i neke veštine poput veza, šivenja, ali time se ne bavi iz jednog jednostavnog razloga.

Lepa Brena pojavila se prošle nedelje na otvaranju restorana Filipa i Aleksandre Živojinović i za Blic savim iskreno ispričala da nije vrsna domaćica.

– Priznajem da sam veoma loša kuvarica, Boban mnogo bolje kuva od mene. On ima jedan prefinjeni ukus, veoma dobar i kvalitetan, zato što su Bobini roditelji držali restoran, te je on odrastao na teniskim terenima pored restorana. Ima tu priču koja je mnogo dugotrajnija od mene. Nikada se nisam isticala, niti sam volela. Mama me je naučila da kuvam, to je bilo nešto kao obavezno. Kao mali smo mesili hleb i sve što se od tog testa može napraviti. Takođe naučila sam da vezem, pletem, šijem, krečim. Išli smo na selo kod familije da beremo jagode, da tresemo kruške, a onda smo učili kako se prave džemovi, zimnica… Sve smo to morali da znamo. Međutim, znate šta, sve sam to naučila, ali sve što mogu da platim to ne želim da radim. Volim lepo postavljen sto i da mi to neko napravi i donese. Dok sam živa, to ću uvek imati da platim. Mislim da postoje mnogo bolje domaćice nego što sam ja. Bolje da zaposlim neku lepu kuvaricu da mi kuva nego da gubim vreme na to što se pojede za pola sata i onda ćao prijatno – ispričala je Brena za pomenuti list.

Retka ste javna ličnost koja to priznaje. Plašite li se sada osude? – Ne znam, ne treba da bude da sam najbolja i da sve radim perfektno. Mada sam kao tinejdžerka počela da šijem, jer je moja majka bila profesionalna krojačica. Počela sam da se bavim tim, volela sam to da radim. Život me je odvukao u drugu stranu i mislim da treba da budem posvećenija svom poslu i nečemu što volim. Na primer, znam i da krečim, a ne znači da to treba da radim. Pravila sam jednom ajvar u dvorištu, ali neću nikada više, mnogo je naporno. Isto savetujem Aleksandri da se na bakće oko kuvanja, već da vodi računa o detetu, godine prođu, a uspomene koje stvorite tokom odrastanja deteta ostaju zauvek.

Skoro vas novinari nisu pitali kako ste. Pa, kako ste?

– Premorena sam.

Nedavno smo videli kako vozite električni trotinet. Ko vas je naterao da posustanete pred ovim svetskim trendom?

– Radi se o Viktorovom trotinetu koji on obožava da vozi. Probala sam jedan dan i shvatila da i mene čini srećnom kada se vozim. Idem ulicama i zujim, a kada prođem ljudi viču „eno je Brena”, a onda čujem raznorazne komentare koji me iskreno nasmeju. Kao da je zabranjeno da vozim trotinet. U stvari volim ljude koji su infantilni i koji žive za sebe. Da se razumemo, ne u smislu da su sebični i egoisti, nego živite i radite ono što vam prija, a da ne škodite drugima. Svi bi se tako osećali bolje – rekla je Lepa Brena za Blic.

Želite da kažete da je taj postulat u vašem životu zapravo spas? Na primer, vašim kolegama je spas da su poročni. – Svi ljudi u hrani i alkoholu traže spas, ali mislim da preterivanje u svemu tome može da vas uništi. Postoje radost i ljubav kojima treba davati prioritet, to su unuci. Treba se bavite njima i da svaki osmeh treba da se doživljava adrenalinom sreće. To je nešto što ne možete da kupite, više vas ne čini srećnim ni cipele ni tašne, ali druženja s unucima mogu vas napraviti najsrećnijim ljudima na svetu.

Na listi novih trendova našao se i novi muzički pravac, kako vi gledate na ovaj novi talas?

– Više je nego očigledno da je ta muzika došla iz inostranstva nego što su originali kod nas. Slušam to što se izvodi i treba da se pojavljuju novi i drugačiji trendovi. Uvek sam za to da se mladim ljudima da podrška. Muziku treba da stvaraju mlade generacije, a trajanje je nešto najteže. Možete da blesnete i da budete novi, drugačiji, lepi, nezgodni, seksi ili ne, ali trajanje je jedna kategorija koja podrazumeva apsolutan kvalitet, inovativnost, zanimljivost, kreativnost i sve to da traje godinama, godinama.