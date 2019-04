Kristina Radenković: Nikada sebe nisam doživljavala fatalnom damom, imam ogledalo!

Kristina Radenković, voditeljka “Slagalice”, istakla je da nikada nije doživljavala sebe fatalnom ženom, naglašava da ima ogledalo – ali priznaje da je zadovoljna svojim fizičkim izgledom.

Uvek skromna i nenametljiva, nikada nije želela da igra na kartu fizičkog izgleda, a kako nam je rekla, onog trenutka kada je na svet došla njena mezimica Tara, njen život je dobio novi smisao.

– Aposlutno sam zavolela sebe i pronašla mir sa sobom onog momenta kada sam dobila Taru. Ne odmah posle porođaja, već u narodnih godinu dana. Prosto se ceo svet izmenio i kao da sam ispunila svoju suštinu i shvatila šta je bit života. Da su neke stvari nebitne i prolazne. I onog trenutka kada sam dobila tu smisao, tog momenta sam se zaljubila u sebe – kaže ona.

Iako se često u medijima može naći rečenica da je Kristina jedna od naših najzgodnijih voditeljki, ova skromna dama kaže da nikada nije fizički izgled isticala u prvi plan. – Nikada sebe nisam doživljavala fatalnom damom. Imam ogledalo. Zadovoljna sam sobom. Ne smatram sebe kakvom lepoticom niti zgodnom ženom. Volim sebe. Sviđam se sama sebi. Možda zvuči bezveze, ali ne smatram se sada nekom lepoticom. Nikada nisam igrala na tu kartu ni pre televizije ni u pozorištu. Mislim da imam harizmu koja je jača od toga kako ja izgledam – iskrena je Kristina.

Centar njenog sveta svakako je njena porodica. Svaki slobodan trenutak provodi sa suprugom Nikolom i ćerkom Tarom. Mezimica ju je, kako ističe, promenila, i to nabolje.

– Nije me Tara omekšala. Bila sam ja mekana u trudnoći. Neko sam ko je po prirodi vrlo racionalan. Tara me je više popravila i ukazala na neke mane koji svi imamo. Ja se trudim da ih ispravim. Imam jednu manu, a to je da sam ranije bila površna kada me nešto ne zanima. No, sa detetom ne možete da budete površni i mora sve da vas zanima. To je jedna od prvih stvari koje je Tara popravila kod mene. Mislim da se to dešava kod svih drugih majki – naglašava Kristina.

Na pitanje da li postoje stvari u životu preko kojih ne bi prešla, Kristina odgovara:

– Kao mlađa sam bila otresita i beskompomisna. Imala sam gomilu principa. Ali kako sam sazrevala, shvatila sam da je život suviše kratak. I dalje imam principe, ali sam postala fleksibilnija. Ne mogu da kažem nikada ne bih uradila to i to. Učimo dok smo živi, menjaju nam se prioriteti, samim tim verovatno pravimo i više kompormisa kako bismo živeli u miru i ljubavi.

Nedavno je na Instagramu objavila komentar jedne žene koja joj je ispod videa na Jutjubu sa Marijom Veljković napisala: “Da li vam je Marija suprug?” Na pitanje koliko je komentari pogađaju, te koji joj je bio najsmešniji, Kristina kaže: – Taj komentar o Mariji me je zabavio. Najviše me pogađaju komentari koji se tiču navodno moje ličnosti, kada napiše neko ko me uopšte ne poznaje na osnovu neke situacije ili nečega što kažem u dve rečenice. To me poprilično pogodi i svašta bih odgovorila, ali svi ti ljudi imaju sreće da moj posao i to što sam žensko nalaže da budem pristojna. Znala bih da odgovorim, ali se suzdržavam. Ali većina me razbesni. Nekad se pitam kako ljudi sebi daju za pravo ili je internet dozvolio svima da iskažu mišljenje i tako misle da su bitni.

Kristina je, između ostalog, pobrala dodatne simpatije posle “Beovizije”. Tada je televizijska publika videla njenu drugu, opušteniju stranu.

– Nadam se da se većini svidelo to što smo pokazali na ‘Beoviziji’ jer je to bio jedan grin kao što izgleda na Evroviziji. Ali svega toga ne bi bilo da iza moje koleginice Bojane i mene nije stao ceo tim Beovizije. Naravno, da nije bilo Olje Kovačević, to ne bi tako izgledalo. Ona je prihvatila naše ideje i nadogradila ih. Tako da sam neizmerno uživala zajedno sa Bojanom i stvarno sam se osećala da bi tako moglo da traje zauvek. Postoje ideje i planovi za šou-program, ali videćemo kakve će biti okolnosti i da li će to moći da se realizuje. Želja i volja su tu pa ćemo videti.