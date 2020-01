Kristina Kovač pružila ruku pomirenja sestri: Ona koja u meni tinja i živi, moja Maka, med i mleko

Kristina Kovač već godinama nije bliska s rođenom sestrom Aleksandrom, ali ta ljubav i bliskost koja ih je vezivala od rođenja nije nestala

Kristina i Aleksandra Kovač, obe muzičarke, talentovane žene koje su svoj muzički put započele još u najranijem detinjstvu uz oca Kornelija Kovača, u nekom periodu života su prestale da razgovaraju.

Javnost nikada nije saznala pravi razlog zašto Kristina Kovač više ne razgovara sa sestrom Aleksandrom, a sve je ostalo na spekulacijama i novinskim napisima nastalim iz nekih njihovih izjava na društvenim mrežama ili pak rečima izgovorenim u besu, emotivnoj nestabilnosti…

Kristina Kovač je sve svoje emocije spakovala u post koji je raznežio mnoge

Njihova tajna i pravi razlog zašto su se udaljile jedna od druge ostala je samo njihova.

Ipak, Ale­k­san­dra Ko­vač je obja­vi­la no­vu pe­smu „Mle­č­ni put“, koja je izazvala reakciju njene sestre Kristine. Prepuna emocija, ljubavi, Kristina je na svojevrsan način “pružila ruku pomirenja” Aleksandri, napisavši jedan emotivan post.

– Napokon, pesma vredna nje i njenog talenta. Ne znam gde je bila do sad, ali evo je u punom sjaju. Napokon, iskrena, ogoljena, bez grča pretenzije i skrivanja, ona koja u meni tinja i živi, moja Maka, med i mleko. Mnogo lep spot, mnogo lepa ona, duša, sve… Ne ulazim u detalje teksta, ali napokon sve deluje istinito. To je njena istina i to se oseća. Podseća na najbolje dane Kejt Buš malo… baš mi se sviđa – napisala je Kristina, a onda dodala kako se oseća i šta joj je u duši:

Kristina Kovač je na divan način poslala poruku sestri: Mnogo lep spot, mnogo lepa ona, duša, sve

– I mnogo, mnogo me je potreslo, jer je probudilo to užasno, iskonsko nedostajanje koja nikad nije ni otišlo. Ove suze i ovaj jecaj koji me celu istresao naopačke, ugasilo je moje predivno, saosećajno, pametno, pošteno i dobro dete… izrašće u predivnu ženu. A sad uživajte u divnoj pesmi, spotu, njenom lepom licu. Lepa je – poručila je Kristina koju je utešila njena ćerka Tara.

Aleksandra Kovač inače s novom pesmom obeleževa i trideset godina karijere, koja je počela u grupi K2, u kojoj je pevala zajedno sa Kristinom.

Iako je K2 obeležio nju i njenu sestru, ako i jednu muzičku epohu, Aleksandra smatra da nema mesta za njihovo ponovno okupljanje.

– Mislim da je najnormalnije da svako vreme ima svoju muziku. K2 je kao neka mala muzička revolucija postojala u devedesetim godinama 20. veka, i sada imamo mnoštvo novih izvođača i novih produkcija, ali mislim da je najvažnije da se stvara muzika sa idejom, emocijom, suštinom jer onda može da se menja i da izađemo iz te “kopi pejst” situacije, a to zavisi od ljudi, koliko su spremni da prate ono što im je u srcu i da kažu da neće da prate trendove, već da izvode ono što smatraju da oni treba da pevaju.

Tu je stvar vrlo jasna. Mislim da treba uvek ići napred, stvarati nove stvari, ja volim da sarađujem sa mladim ljudima i najveća mi je radost da dođe neko ko ima talenat, entuzijazam i da mu fali samo malo da ja mogu da ga usmerim i predstavim svetu.

Iako su je novinari direktno upitali da prokomentariše odnos sa Kristinom Kovač, da li su se pomirile ili je između njih dve i dalje nepremostiv jaz, Aleksandra je diplomatski odgovorila.

– Možda najbolji odgovor na ovo pitanje je da ljudi mene ne poznaju dovoljno dobro. I kada sam radila album, pomislila sam da će ovo biti sjajna prilika da me ljudi još malo upoznaju, jer sam otpevala pesme koje opisuju neke moje životne periode, ali možda najbolji način da me upoznaju biće kada napišem svoju autobiografiju, koja izlazi krajem ove godine.

Kristina Kovač je poslala jasnu poruku sestri, ali je Aleksandrina reakcija izostala?

Pošto je moj život toliko uzbudljiv, jako teške i jako radosne stvari su mi se dogodile i ljudi me stalno pitaju zašto to ne uradim, tako da eto, započela sam pisanje i videćemo, nadam se da ću uspeti do kraja ove godine sve to da završim – rekla je Aleksandra za pink.rs.