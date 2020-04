Uskršnja poruka kraljice Elizabete: Razdvojeni smo, ali tako štitimo jedni druge

Svi vernici katoličke veroispovesti danas proslavljaju Uskrs, pa je tako i u Britaniji koliko toliko praznična atmosfera. Ovogodišnji najveći hrišćanski praznik potpuno je obavijen velom straha i brige zbog koronavirusa koji hara svetom.

Jedna od možda i najvećih tradicija u britanskoj kraljevskoj porodici – proslava Uskrsa, ove godine u potpunosti je izostala. Kraljica Elizabeta II (93) nalazi se u svom dvorcu u Vindzoru, ali danas joj se, kao što je to do sada bivalo, neće pridružiti niko od ostalih članova porodice.

Elizabeta je, ipak, odučila da se javnosti obrati porukom, tj jednom vrstom Uskršnje čestitke.

U svojoj poruci, Elizabeta je odlučila da svom narodu, kao i čitavom svetu, pruži ogromnu podršku i nadu da bolje sutra dolazi.

– Ove godine, Uskrs će za mnoge od nas biti veoma drugačiji. Ali time što smo razvodjeni, mi štitimo i sebe i druge. Ali to ne znači da je Uskrs ugašen i da ne postoji. Mi Uskrs trebamo podjednako kao pre. On nam uliva nadu, koju ćemo uzeti iz sveg srca. Znali smo da nas koronavirus neće zaobći – poručila je kraljica i dodala:

– Smrt koliko god da tamna može biti, svetlo i život su veći. Neka plamen uskršnje nade bude vodič za naše sutra i našu budućnost. Želim svima koji danas slave blagosloven Uskrs.

Ove godine Elizabeta je u dvorac otišla nešto ranije, kako bi se sa mužem Filipom sklonila iz Bakingemske palate. Ova odluka doneta je kada je utvrđeno da je jedan zaposleni kraljevske porodice pozitivan na koronavirus.

Kraljica Elizabeta, prošlog vikenda, posle punih 8 godina, obratila se naciji i poslala jasnu poruku .

Elizabeta je snimanje video poruke, koja je emitovana u nedelju u 19h, odradila u dvorcu Vindzor.

Kako bi se izbegao svaki rizik mogućeg prenosa zaraze koronavirusom, obraćanje je snimljeno u velikoj sobi dvorca. Na taj način se osigurao potreban razmak između kraljice i kamermana, koji je nosio zaštitnu odeću i bio jedina osoba prisutna u sobi.

Britanska kraljica poručila je građanima te zemlje da će moći da pobede pandemiju jedino ako budu rešeni da poštuje mere vlasti o samoizolaciji i zabranama kretanja i okupljanja. Ona je zatražila od građna te zemlje da pokažu snagu prethodnih generacija Britanaca.

– Zajedno napadamo ovu bolest! I želim da vas uverim u to da ako ostanemo rešeni i ujedinjeni, onda ćemo pobediti. Uspećemo! I taj uspeh će pripadati svakome od nas. Vratiće se bolji dani i ponovo ćemo se sresti sa svojim porodicama i prijateljima – istakla je kraljica i oduševila Britance.

Amid the spread of the coronavirus in Britain and around the world, Queen Elizabeth delivered a rare televised message. https://t.co/I0h0TjnUKi pic.twitter.com/jAqHmHAX24

— USA TODAY (@USATODAY) April 5, 2020