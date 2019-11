Komplet koji je nosila Olivija Njutn Džon u čuvenom filmu prodat za 405.700 dolara

Komplet koji je nosila glumica Olivija Njutn Džon (71) u poslednjoj sceni filma “Briljantin” prodat je na aukciji za 405.700 dolara, duplo više od očekivanog.

Originalni glumičin scenario za film takođe je bio medju predmetima na aukciji u Beverli Hilsu u Kaliforniji kada je ukupno sakupljeno 2,4 miliona dolara, prenosi BBC.

Identitet kupca nije objavljen. Film “Briljantin” izašao je 1978. godine a Olivija Njutn Džon igrala je smernu Sendi pored lošeg momka Denija koga je interpretirao Džon Travolta.

Čuveni crni ansambl obeležio je prelaz Sendi iz dobre srednjošolke u seksi devojku odevenu kao bajker kada su na vašaru Njutn Džon i Travolta pevali pesmu “You’re the one that I want”.

Tesne kožne pantalone su bile već dve decenije stare kada ih je ona nosila u filmu i imale su pokvaren rajsferšlus što je značilo da su morali da ih zašiju na njoj. Glumica je rekla je da je to “ograničilo” šta je mogla da jede i pije za vreme snimanja.

SOLD for $405,700! The iconic black leather jacket and high-waist pants worn by @olivianj in the final scene from Grease!

