Komemoracija velikanu srpskog glumišta: Danas je pozorište u crnini, otišao je Miša Janketić (foto/video)

U Jugoslovenskom dramskom pozorištu danas u podne počela je komemoracija preminulom velikanu Miši Janketiću. Umro je 15. maja u 81. godini. Mnogobrojni prijatelji, kolege i članovi porodice okupili su se da odaju počast preminulom glumcu.

Prva se prisutnima obratila Vida Ognjenović, koja je govorom rasplakala mnoge, a prenosi Blic:

-Danas je pozorište u crnini. Otišao je Miša janketić. Jednostavan, drag, nasmejan. Čovek iz susedstva. Britka inteligencija i sjajno pamćenje u kojoj se nastanila biblioteka najsjajnih pesama. I njega su sigurno iznenadile njegove poteškoće. To je bila uvreda časti za onu šamansku snagu kojom je u dva poteza mogao da razdrma celo gledalište. Mislili smo da će ga uloga u Kralju Betajnove spasti da će sve to oterati. Ali neće više Miša osluškivati iza scene i biti na njoj. Sve je prošlo. Aplauzom je publika pozdravila njegovu pojavu, uželeli smo ga se. Ali je sve to kratko trajalo, rekla je Vida Ognjenović i dodala:

-Napisala sam nekoliko predstava za njega, čekala sam ga da izvedemo nekada po nekoliko meseci sve dok nije bio slobodan. Nikada nije bilo ponavljanja i šablona u njegovim ulogama, sve je bilo posebno. l nije umeo da se svađa, nije bio zapaljiva petarda, ali je umeo da pobedi protivnike poenima koje je skupljao strpljenjem. Pevao je setno i tiho. Zbogom moj nezamenjlivi prijatelju, rekla je vidno potresena Vida.

Voja Brajović nije mogao da sakrije tugu:

-Imao je ispunjen život, kao glumac, umetnik, van pozorišta i filma. Toliko nagrada koliko ima, ne verujem da bi jedan umetnik mogao da sabere. Nabrojaću najznačajnije: To su Svjetlana, Radomir i ostala deca. Radovao se velikim i malim stvarima kao što se raduje svako siroče. Male stvari je podizao jer su mu bile veoma značajne i važne. On je velikan, jedan od najvećih, a možda i poslednjih. Kada pogledate njegovu poslednju ulogu u seriji Miše Radivojevića, videćete da je dijamant. Uspeo je da se nosi sa vremenom, kao pedagog i glumac koji je doživljavao nove generacije. Uopšte ih ne razumem i ne usuđem da radim ono što čine oni, ali ih podržavam. Bio je vrhunski umetnik i ostao do kraja, rekao je Voja Brajović.

Glumac Vojin Ćetković oprostio se od kolege potresnim pismom.

– Dradi moj Mišo, pišem ti ovo pismo u nadi da me neće prekidati ako budem patetičan. Želim da ti se zahvalim za svaki minut, na sceni, bifeu… reći ću ti, neka ispadnem neka strina, da te volim i da mi mnogo značiš. Hvala ti što mi nisi bio samo otac, već i prijatelj. Ti si jedini veliki glumac koji je dolazio da gleda glumce da bi učio od njih. Igrao u modernom ritmu, kako bi ti rekao. Hvala ti što si nas štitio. Rekao mi je Gaga u poverenju: “Miša je vitez”. Jesi. Da znaš, zapisao sam neke tvoje misli, možda ću to ispričati nekom mladim glumcima. Hvala ti što si me vodao po ovoj sceni, za ono kada si me gurao ispred sebe na poklon. Za uvek i sve. Za to što si dokazao da ništa nije pogrešno ako služi pravom cilju. Eto ti, to ti je delić zahvalnosti. Eto ti dovoljno patetike. Putuj kneže, pozdravi nam glavne glumce, njima ides – rekao je Vojin i dodao: – U salonu muk. Šta radi Miša? Miša broji jablanove. Zbogom, videćemo se, ako mi dozovoliš da gore budem u tvom društvu – rekao je Vojin Ćetković.

Mihailo Miša Janketić biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.