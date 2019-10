Kira Najtli iskreno o majčinstvu: Porodila sam se pre dva meseca, a očešljala svega tri puta

Kira Najtli (34), porodila se pre tačno dva meseca i od tada njen život postao je pravi mali haos.

Lepa glumica gostovala je na britanskoj televiziji, gde je pričala o majčinstvu i kako njen život sada zaista izgleda, ali i dalje nijednog momenta nije želela da otkrije pol svog drugog deteta.

– Moja kuća je u potpunom haosu. Kada me vidite ovako, na televiziji, znajte da to nema veze sa stvarnošću. Porodila sam se pre dva meseca, a ovo je treći put da sam očešljana, i to samo zato što vi u studiju imate frizera pa mi je on sredio kosu – rekla je glumica kroz smeh i dodala:

– Drago mi je što sam došla u emisiju, ali imam ukupno šest sati za sve ovo. Nakon toga, zna se, kući da dojim bebu, pa da pumpam mleko.

Podsećamo, Kira i njen suprug Džejms Rajton već imaju četvorogodišnju kćerku Idi.