Kim Kardašijan uplakana, kroz jecaj priznala: Preti mi neizlečiva bolest

Kim Kardašijan (38) danima se oseća loše i žali se na bolove i otečenost zglobova. Kako bi definitivno utvrdila da li je sa njenim zdravljem sve ok, rijaliti zvezda odradila je neophodne lekarske nalaze.

– U poslednje vreme me bole zglobovi, ali na drugačiji način nego pre. Kao da me boli duboko u kostima – rekla je Kim u novoj epizodi šoua “Keeping Up With The Kardashians”.

Čim su rezultati stigli, njen lekar Danijel Valas pozvao je telefonom da joj ih saopšti, ali Kim nije ni slutila da će vesti biti loše.

– Tvoja antitela su pozitivna na lupus i reumatoidni artritis – rekao je lekar, dodavši da Kim ima tipične simptome za ove dve bolesti.

Čim je čula ovo, rijaliti zvezda je počela da plače.

Njen lekar je pokušao da je umiri rečima da se ne može samo na osnovu ovih testova, koje često znaju i da pogreše, nešto sa sigurnošću tvrditi, već moraju da odrade još brojne analize.

Ali kao da je uzalud pričao… Kim je uplašeno ponavljala da sada danima neće biti mirna i de ne može da veruje da se ovo njoj dešava.

– Ovakve stvari vam se uvuku u glavu i počnete razmišljati o najgorim mogućim ishodima. Dakle, sledećih nekoliko dana biće stvarno pakao živeti jer ću se stalno pitati šta imam i kako to rešiti. Neću znati na čemu sam sve do petka – iskreno je kroz suze priznala Kim koja je dobila ogromnu podršku svojih najbližih.