Kim i Kanje postali roditelji četvri put: On je stigao i savršen je!

Kim Kardašijan i Kanje Vest postali su roditelji po četvrti put. Surogat majka rodila je sina poznatom paru. Beba je tek stigla na svet a radosne vesti je podelila Kim na društvenim mrežama .



-On je stigao i savršen je – napisala je presrećna rijaliti zvezda a zatim dodala da liči na malenu Čikago.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2019