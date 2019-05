Keli Klarkson završila u bolnici: Neću da lažem, plakala sam od bola!

Keli Klarkson nakon dodela nagrada gde je bila voditeljka, završila je u bolnici gde operisala slepo crevo.

Pevačica je odmah smeštena u bonicu, a oglasila se preko društvenih mreža.

– Neću da lažem… Možda sam se slomila od bola u suzama posle nastupa. Otišla sam kući odmah posle dodele, ali završila sam u bolnici na operaciji. Sada se osećam super – napisala je pevačica.

Nedelju dana pre dodele boleo ju je stomak, a uprkos tome pevačica je do poslednjeg momenta ostala profesionalac i svoj nastup odradila do kraja.

Not gonna lie…. I may or may not have broken down in tears after the show from pain 😬 BUT thanks 2 all the amazing people @ Cedars-Sinai I flew home directly after the event, nailed the surgery early this morning, & feeling awesome now! Bye bye appendix 🤣 #TheShowMustGoOn 💁🏼‍♀️ https://t.co/eL9HoVlSiM

— Kelly Clarkson (@kelly_clarkson) May 2, 2019