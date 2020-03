Kejti Peri objavila da je trudna na najoriginalniji način

Muzičkoj zvezdi Kejti Peri ostvario se najveći san. Naime, ona i njen verenik glumac Orlando Blum očekuju dete, a pevačica je srećne vesti potvrdila u spotu za svoju novu pesmu “Never Worn White”. Na kraju videa je otkrila trudnički trbuščić ,a njeni obožavaoci su komentarima “zatrpali” internet.

– Oh, moj Bože! Okej, dešava se. Svi ostanite mirni – jedan je od prvih komentara na vest o trudnoći 35- godišnje pevačice.

– Tako mi je drago što se više ne moram da skrivam stomak ili nosim veliku torbu – napisala je Keti na Tviteru samo nekoliko minuta nakon premijere spota.

Ovo je pevačicino prvo dete, dok Orlando ima sina Flina Kristofera Bluma (9) iz braka sa manekenkom Mirandom Ker (36).

Orlando Blum zaprosio pevačicu dijamantskim prstenom vrednim pet miliona dolara

Tokom veze par je prolazio kroz brojne krize. Ljubavnu romansu počeli su posle dodele Zlatnih globusa u januaru 2016. godine, kada su prvi put zajedno viđeni u javnosti. Godinu dana kasnije su se rastali, ali su ipak 2018. godine odlučili da se pomire. Na Dan zaljubljenih 2019. godine glumac poznat po blokbasterima “Gospodar prstenova”, “Pirati s Kariba” i “Kraljevstvo nebesko” zaprosio je muzičku zvezdu prstenom vrednim pet miliona dolara.

Prema pisanju magazina People, Blum je, u maniru džentlmena, prvo prišao pevačicinim roditeljima, zatražio ruku njihove kćerke i dobio blagoslov.

Inače, Keti je pre Orlanda bila udata za engleskog komičara Rasela Brenda (44), ali ga je nakon 14 meseci napustila. On je u nedavno objavljenoj knjizi “Mentors: How to Help and Be Helped” detaljno opisao gadan razvod s popularnom kantatutorkom, istakavši da mu je slomila srce.

– Udala sam se kad mi je bilo 25. Sada mi je 34. To je bilo pre skoro deset godina. Mislila sam “jedna osoba celi život” i nisam bila sigurna da je ta ideja dobra za mene. Toliko sam drugačija sada nego što sam bila –rekla je Keti jednom prilikom, koja je koja je u poslednje vreme često izjavljivala kako jedva čeka da postane majka.

Pogledajte spot u kojem Keti otkriva da je u drugom stanju: