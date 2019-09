Katarinu Grujić razočarali prijatelji: Žao mi je što progledamo tek kada smo u bolesti i zlu

Pevačica Katarina Grujić se, nakon što se razbolela i završila u bolnici, uverila na sopstvenom primeru koliko su prijateljstva i poznanstva u današnje vreme iskrena i koliko je ljudima zaista stalo do vas.

Katarina je hospitalizovana zbog jake infekcije bubrega, ali danas je njeno zdravstveno stanje mnogo bolje. Ipak, Katarinu je pogodilo i ponašanje pojedinih ljudi koje je smatrla svojim prijateljima. Kako sama ističe, nakon ovog teškog životnog perioda promenili su joj se pogledi na život i prijateljstva, budući da joj se mnoge kolege nisu ni javile, a očekivala je njihovu podršku.

– Ne znam zašto Rada Manojlović, sa kojom sam bila i više nego dobra, nije našla za shodno ni da me okrene. To je možda i razlog njene priče da smo na distanci. Stvarno joj nisam ništa loše uradila. Svaki put joj čestitam na pesmi, uputim podršku – rekla je Katarina u razgovoru za Alo.

– Kada sam bila u bolnici, niko osim mojih prijatelja, sestre i generalno porodice, nije mi dolazio u posetu. Isto je osetio i Darko Lazić. Žao mi je što progledamo tek kada smo u bolesti i zlu, ali to je surova realnost. Biću u korektnim odnosima sa svima, ali onima koji nisu bili tu za mene su moja vrata zauvek zatvorena – istakla je Grujićeva.

Ipak, naglasila je da su joj se, ipak, pri ruci našle Edita Aradinović, Tamara Milutinović, Maja Berović, Aleksandra Prijović, Milica Todorović i Jelena Kostov.

– Od starijih kolega Ceca me je baš prijatno iznenadila. Ona je bila šokirana što sam u bolnici i pitala me je što je nisam zvala. Rekla je da bi da mi uvek pomogne i pitala me je da li mi treba nešto. Čak i kada sam izašla iz bolnice, Ceca me je zvala da vidi kako sam. To ne mogu nikad da je zaboravim, a ja sam je videla samo jednom. Jako me je dirnula i dužnik sam joj do kraja života – rekla je pevačica za pomenuti list.