Katarina Žutić: Ako će neko da kaže da sam manje žena jer nemam decu, tu nema argumenta

Katarina Žutić (47) svojim radom borise za jednakost polova i bolji položaj žena. Ona ističe da je zabrinjavajuće što je i dalje tabu tema da žena može da ima uspešnu karijeru i porodicu.

– To jeste danas činjenica – gledaju vas kao da ste manje žena ako nemate porodicu i familiju, decu i muža. Opet, s druge strane, sve to pripada ženi i da bude majka i da ima decu i da bude udata i da ima karijeru, i ne vidim zašto to ne bi moglo da se spoji. Nema nijednog razloga da ne bude tako, a to nažalost nije uobičajena stvar. Žena je ili domaćica i supruga, ili ima karijeru. Ta podela u krugu porodice ali i na društvenim nivoima je jako bitna i ja se borim i svojom predstavom i novom ulogom protiv toga, to je negde moja mislija – navodi glumica u intervjuu za Blic.

Katarina se svojim životnim stavovima, ali i uverenjima ne uklapa u šablon konzervativnog gledanja na ženu i zbog toga se često susreće sa predrasudama.

– Često se susrećem sa raznim predrasudama, ali uglavnom ne ulazim u rasprave. Vidim da nema svrhe i onda nije ni bitno. Ako će neko da kaže da sam manje žena jer nemam decu, tu nema argumenta koji bi to porekao ili potvrdio – iskrena je glumica i dodaje:

– Za sebe bih mogla reći da sam feministkinja. Ne u smislu da sam protiv muškaraca, već da smatram da u modernom vremenu žene i dalje nemaju taj položaj koji zaslužuju. Pogotovo kod nas na Balkanu, i dalje je tako da žene ipak treba da sede u kujni i da gaje decu, pa tek onda da se bave nečim drugim. U tom smislu sam protiv jer smatram da ne treba samo da sede u kući i bave se decom, već da to treba da bude podeljeno na jedan i na drugi pol u okviru porodice.

Katarina je u svojoj petoj deceniji završila master studije iz pozorišne i radio režije na Fakultetu dramskih umetnosti, što je takođe naišlo na različite komentare u javnosti.

– Upisala sam i završila režiju jer mi je bio potreban malo veći izazov od ovog kojeg sam imala. Prosto sam osetila da imam sad priliku, vreme i želju da se tome posvetim i da se time bavim. Nije čudno da ljudi u mojim godinama budu znatiželjni i da žele da se nadograđuju. To ne treba da bude ništa čudno, treba da bude nešto najnormalnije – kaže Žutićeva.