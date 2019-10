Katarina Živković zbog zdravstvenog problema promenila život iz korena

Pevačica Katarina Živković je napornim radom u teretani uspela da liniju dovede do savršenstva. Iza odluke da promeni život iz korena krije se zdravstveni problem koji joj je nedavno otkriven. Naime, pevačica boluje od insulinske rezistencije.

– Volim da vežbam jer je to na neki način zdrav život, trudim se da koliko je moguće vodim zdrav život. Ali ako čovek ne želi da vežba, on može da izmisli milion i jedan razlog, ali ja nisam takva. Ja sam borac, volim da izgledam lepo i da budem zdrava, rekla je pevačica za Pink.rs i dodala da se ne trudi da intrigira.

– Ja sam nekoliko puta rekla i ja se ne trudim da intrigiram, ali eto to što tako deluje, mogu prepisati mojoj harizmi i to je super. Ali sa druge strane to je dobro za šoubiz i to je dobro što nosim u sebi – rekla je Katarina.