Karolin Flek nije otišla bez pozdrava, ovo je njena oproštajna poruka

Karolin Flek saznavši da će biti sudski gonjena za napad na bivšeg dečka, napisala je potresnu poruku, ali umesto da je objavi odlučila je da izvrši samoubistvo

Smrt britanske voditeljke Karolin Flek (41) i dalje potresa široku javnost. Poznata po vedrom duhu i uvek raspložena, Karolin je odlučila da podigne ruku na sebe.

Voditeljka se ubila samo nekoliko sati pošto je saznala da će je vlasti ipak krivično goniti za nasilje nad 13 godina mlađim dečkom Luisom Bartonom. Vlast je to odlučila, uprkos tome što ih je njen dečko zamolio da to ne rade i rekao da on neće podnositi tužbu za nasilje u porodici.

Luis je dobio batine od Karoline, jer ga je uhvatila kako razmenjuje poruke s drugom ženom.

Barton, inače bivši teniser i sadašnji instruktor tenisa izbacio je iz takta Karolinu jer se dopisivao sa gospođom koja je starija od voditeljke 20 godina. Usledio je obračun u kojem su oboje stradali. Ali, nasilje je prijavio komšiluk, jer je lepa voditeljka navodno premlatila dečka i napravila neopisivu galamu i haos.

Najpoznatiji TV projekat na kom je Karolin radila bio je rijaliti “Love island”. On se našao na meti velikih kritika jer je njena smrt treće samoubistvo vezano za taj šou.

Karolin Flek nije mogla da se pomiri sa osudama ljudi oko sebe

Majka voditeljke, Kris Flek, u subotu, istog dana kada se Karolin ubila, objavila Instagram post koji je njena ćerka pripremila na svom telefonu ali ga nije objavila.

– Već neko vreme mi je veoma teško. Ni porodica, ni ja ne možemo više da izdržimo ovo. Za samo 24 sata, ceo svet mi se izmakao pod nogama. Svi zidovi koje sam godinama gradila su srušeni. Izgubila sam posao. Kuću. Moć da progovorim. Istina mi je iščupana iz ruku i iskorišćena za zabavu publike. Ja ne mogu svakog dana da se krijem i da slušam kako mi brane da se oglasim – napisala je ogorčena voditelja i dodala:

– Prihvatila sam, uz svoj posao, sramotu i toksična mišljenja o sebi, sve sam to gurala pod tepih. Ali jednog dana, neko će pogledati pod taj tepih. Ne mislim sada o tome kako da vratim svoju karijeru. Mislim samo o tome kako da moja porodica i ja povratimo svoje živote. Preuzimam odgovornost za ono što se desilo, ali je to bilo nezgoda. Ja nisam nasilnica.

I taman kada je krenula da objavi ovaj post na društvenim mrežama, ljudi iz njene okoline su je ubedili da to ne čini.

Ipak, kako je odlučila da sebi presudi, njena porodica odlučila je da post objavi. Oni su sa čitavim svetom podelili bol sa kojim se nosila njihova tragično preminula ćerka.

Kako su rezultati obdukcije pokazali, Karolin se obesila u svom stanu u Londonu.