Ana Bekuta otkrila šta joj najviše nedostaje u izolaciji

Ana Bekuta se ne plaši virusa COVID-19

Pevačica Ana Bekuta, kao i njene mnogobrojne kolege, zbog pandemije koronavirusa ne radi, ali i poštuje pravila bezbednosti uvedena tokom vanrednog stanja. Kako kaže, njen partner Milutin Mrkonjić njoj prepušta brigu oko nabavke, pa tako ona odlazi u kupovinu. Ipak, Ana ističe da se ne boji da će oboleti od virusa koji je blokirao svet, ali i priznaje da joj tokom izolacije najviše nedostaje trening kom je bila predana poslednjih meseci.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ana Bekuta (@anabekuta1) дана 14. Феб 2020. у 1:58 PST



– Pošla sam na pijacu, da kupim malo voća i da uhvatim vazduha. Milutin spisak prepušta meni jer ja oduvek brinem o našem domaćinstvu, on tako izrazi neku želju šta mu treba. Kupujem limun, narandže, vrlo je važno da uzimamo vitamin C, ja sam za opciju da procedim limun i tako da popijem. Ja ne jedem slatko, fruktozom menjam potrebu za šećerima. Milutin bi živeo na voću, to je za njega raj – ispričala je pevačica za “Premijeru” i istakla da se ne plaši da će oboleti od virusa COVID-19:

– Nisam uplašena zato što ja primam vakcinu protiv gripa, a ispostavilo se da ona štiti i od COVIDA-19, tako da sam sa te strane mirna, a opet nisam jer brinem za moje bližnje, rodbinu, prijatelje, sa te strane nisam mirna. Milutin je zbrinut, primio je vakcinu, a ne izlazi iz kuće, svakodnevno razgovara sa svojim drugovima, bodri ih.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ana Bekuta (@anabekuta1) дана 26. Дец 2019. у 10:41 PST



Ana je otkrila da se ipak pridržava svih pravila koje su stručnjaci preporučili, pa kada nakon boravka napolju uđe u kući dezinfikuje sve što je nosila od gaderobe.

– Ja sada kad se vratim kuci, totalno dezinfekcija, skidam sve sa sebe, imam peglu na paru i njom dezinfikujem, patike ostaju napolju, ne unosim ih u kuću. Ovo mi jedino pada teško zbog treninga, međutim, uzela sam moje tegove, tako da sam i taj problem rešila, radim sama, vežbam sama. S druge strane, gledam televiziju, čitam knjigu, novine, surfujem – zaključila je pevačica.

Ana Bekuta je drastično promenila životne navike

Ana Bekuta je prošle godine odlučila da se više posveti izgledu, pre svega iz zdravstvenih razloga, jer je određene signale tela na vreme prepoznala kao upozorenje. Iako je poslednje decenije redovan “gost” u sali za fitnes, “obračun” sa viškom kilograma nije se dogodio na strunjači, već u tanjiru, u kome se nalaze samo odabrane namirnice. Ipak, kada je o vitalnosti reč, vežbanje i dalje ima presudnu ulogu. Velika folk-zvezda je nedavno za magazin Hello! pokazala je kako održava kondiciju, a usput nam je otkrila još ponešto.

– Čarobnog štapića za vitku liniju nema. Odlučnost da izgledate najbolje što možete predstavlja ključ uspeha. No, pošto nismo sveznalice, pomoć stručnjaka je dragocena. Svaki organizam priča je za sebe i treba mu prići na jedinstven način. U mom slučaju, konsultant je bila gospođa Klaudija Ademi. Na njenom sam dijetetskom režimu od 5. februara i strogo ga se pridržavam. Naravno, uz redovnu lekarsku kontrolu.

Koliko je povratak na nekadašnju kilažu uticao na vaš svakodnevni život?

– Prosto i konkretno, lakša sam. Sa manje napora obavljam svakodnevnu rutinu, to mi daje satisfakciju. Vraćam se polako u pojedine odevne kombinacije koje sam gotovo otpisala. Laboratorijski rezultati su u granicama normale, što donosi olakšanje i smirenje. Svakako da nije za potcenjivanje i činjenica da sam lepša i sebi i drugima.

Šta je bilo presudno da kažete sebi: “Ana, dosta je bilo, od danas okrećeš novi list”?

– Zdravlje, naravno. Čovek sebe prihvata u svim izdanjima, što očekuje i od bližnjih. Međutim, ako je ta ljubav iskrena, prvenstveno se trudi da ne ugrozi svoj život. “Probušila” sam kašiku iz istog razloga zbog kog sam pre nekoliko godina ostavila duvan. Jednostavno, i sebi i drugima potrebna sam živa i zdrava. Dabome, estetika je svima dodatni motiv.

Jeste li imali određeni cilj i vremenski rok u dostizanju željene kilaže?

– Forsiranje rokova, naročito samonametnutih, unosi nervozu i otežava ostvarivanje onoga što ste naumili. Nisam žurila i ignorisala sam vagu. Znala sam da će rezultati sigurno uslediti i osećala sam kako se „topim“.

Koliko ste u tom procesu upoznali i prihvatili svoje telo u zrelim godinama?

– Pošto mršavljenje nije bilo drastično brzo, moje telo se savršeno adaptiralo, uključujući kožu, verovatno zahvaljujući šetnjama i vežbama.

Jeste li ikada imali problem sa odrazom u ogledalu i na koji način ste se suočavali s tim?

– Ne, bila sam svesna da nisam ni Ava Gardner ni Grejs Keli, ali i da mi, ovakvoj kakva sam, baš ništa ne fali. Iako sam u suštini perfekcionista, oduvek sam znala da spoljašnjost nije presudna za našu sudbinu. Fizička privlačnost ni meni ni mnogim drugim ženama nije donela neku posebnu prednost, ponekad je mogla i da zasmeta. Ne kaže se zalud da je lepota prokleta.

Očigledno je da se osećate odlično u sopstvenoj koži. Da li je za to dovoljan dobar fizički izgled ili je neophodno nešto više?

– Nužno je voleti sebe, bezuslovno, i odbaciti one koji vas ne prihvataju i sa ponekim kilogramom, problemom ili borom viška. Samopouzdanje i samopoštovanje neophodni su da biste zablistali i kada niste u najboljem izdanju. Da biste to postigli, morate imati pokriće u onome što ostavljate za sobom.

Istakli ste da vam je u borbi sa viškom kilograma Milutin bio velika podrška, kao i vi njemu. Da li je i emotivna ispunjenost važan sastojak “magične formule” ženske lepote? Slažete li se da ljubav podmlađuje?

– Ljudi su najlepši kad vole i kad im je ljubav uzvraćena. Tada sijaju i zrače. To je taj tajanstveni “faktor iks”. Milutin i ja podržavamo jedno drugo u svemu, naročito kada je o zdravlju reč.