Kajli Džener odgovorila na glasine o raskidu: Internet sve čini 100 puta dramatičnijim!

Od kako je u svetskim tabloidima osvanula vest da je najmlađa milijarderka na svetu, Kajli Džener, raskinula vezu s Travisom Skotom, s kojim ima ćerkicu Stormi, par se nije oglašavao, a kao razlog su se pojavile spekulacije o prevari koja je pokrenula lavinu tračeva…

Ipak, Kajli je odlučila da svoje fanove obavesti putem trenutno najmoćnijeg medija – društvenih mreža, šta se dešava u njenom ljubavnom životu i da li se razišla sa Travisom.

– Travis i ja smo u odličnim odnosima i naš prioritet je Stormi! Naše prijateljstvo i naša ćerka su nam prioriteti – napisala je Kajli Džener na Tviteru.

Travis and i are on great terms and our main focus right now is Stormi ‼️ our friendship and our daughter is priority

A onda se nadovezala na tračeve da je razlog raskida navodna Travisova afera, kao i njena obnovljena romansa s reperom Tajgom.

– Internet sve čini 100 puta dramatičnijim nego što to u stvari jeste. Nije bilo nikakvog “sastanka s Tajgom u dva noću”. Ono što ste mogli da vidite je kako sam odbacila prijatelje do studija u kojem se on slučajno nalazio – dodala je Kajli u novom postu.

The internet makes everything 100 times more dramatic than what it really is. There was no “2am date with Tyga”. You see me drop two of my friends off at a studio that he happened to be at.

